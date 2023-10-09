رئيس الوزراء: تخفيض أسعار السلع الأساسية يسهم في تراجع مسار التضخم |فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّه اتفق مع الوزراء على عقد اجتماع أسبوعي برئاسته لمتابعة استقرار الأسعار ومعدل انخفاضها، وكذلك حل المشكلات بشكل فوري، مضيفا: «هدفنا خفض الأسعار والحفاظ على استقرارها وخاصة السلع الأساسية التي تمس حياته بشكل مباشر».

وأوضح «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإدارية، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»: «سندخل تدريجيًا على عدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية، وسيتمّ الإعلان عنها تباعًا بالتوافق مع كل اتحادات الغرف التجارية».

ولفت إلى أنَّ أهم تحد يشغل الدولة المصرية هو السيطرة على التضخم، وسيسهم ذلك في تثبيت أسعار الفائدة ومن ثم انخفاضها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء: أن تخفيض الأسعار في السلع الأساسية سيؤدي إلى انخفاض مسار التضخم في مصر وهو ما نسعى إليه من خلال جميع الوزرات.