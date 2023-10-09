رئيس الوزراء : التضخم مشكلة عالمية .. وكل الدول تكتوي بناره |فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن شغلنا الشاغل خلال الفترة السابقة كان مجابهة التضخم وهو الأمر الذي يشغل المواطن المصري.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد داخل مقر مجلس الوزراء بوسط القاهرة، قائلًا: «تابعنا ارتفاع السلع الغذائية نتيجة للأزمات العالمية، خاصة أن مشكلة التضخم عالمية ولا توجد دولة لا تكتوي بناره، كما أن كل دولة تحاول أن تلتمس طريقها بالتعامل مع تلك الظاهرة».

كيف ينخفض التضخم؟

وأردف رئيس مجلس الوزراء : «نعقد اجتماعات منفردة مع غرف الصناعة واتحاد الغرف التجارية، ونعمل على المدى القصير على كيفية التحكم في التضخم وتعميق الصناعة المحلية».