بعد إنخفاض أسعارها .. الحكومة تعلن عن أسعار الدواجن والبيض

قال أنور العبد رئيس منتجي الدواجن، إنه تم التوافق مع الحكومة على تخفيض الأسعار في الفترة المقبلة.

وأوضح أنه سيكون سعر بيض المائدة ١٢٥جنيها للكرتونة وكيلو الدواجن الحية ٦٥ جنيها للكيلو من المزرعة و ١٠٠ جنيه للدواجن المجمدة.

وأضاف العبد خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة ويحضره وزراء المالية والتموين والزراعة والتجارة والصناعة ورئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد مصنعي الدواجن، ان هذه الأسعار اقل من التكلفة لكن نهدف للتخفيف علي المواطن وستستمر حتي نهاية العام مؤكدا انه سيستمر العمل بهذه الأسعار حتي نهاية الأزمة.



الأسعار ستكون معلنة ومطبوعة على المنتجات

ومن جانبه، علق مدبولي أن الأسعار ستكون معلنة ومطبوعة على المنتجات وتم التوافق مع السلسلة التجارية لتوافر هذه السلع بدون هامش ربح.

وأشار إلي أن الدولة تعمل على الإفراج عن الشحنات والمنتجات وأي تلاعب سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين فورا.