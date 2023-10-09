سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - منذ قليل - مؤتمر صحفيا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة- وحضره وزراء المالية والتموين والزراعة والتجارة والصناعة ورئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد مصنعي الدواجن .

سعر بيض المائدة 115 جنيها للكرتونة

وقال أنور العبد رئيس منتجي الدواجن إنه تم التوافق مع الحكومة على تخفيض الأسعار في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيكون سعر بيض المائدة 115 جنيها للكرتونة و الدواجن الحية 65 جنيها للكيلو من المزرعة و 100 للدواجن المجمدة.

وأشار إلى أن هذه الأسعار أقل من التكلفة لكن نهدف للتخفيف على المواطن وستستمر حتي نهاية العام مؤكدا أنه سيستمر العمل بهذه الأسعار حتي نهاية الأزمة .

ومن جانبه علق مدبولي أن الاسعار ستكون معلنة ومطبوعة علي المنتجات، وتم التوافق مع السلاسل التجارية لتوافر هذه السلع بدون هامش ربح .

وأوضح أن الدولة تعمل على الافراج عن الشحنات والمنتجات وأي تلاعب سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده فورا.