الغرف التجارية : انخفاض أسعار 7 سلع 25%

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية إن هناك تشاركا وتعاونا من القطاع الخاص والحكومة لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة وهي التضخم وتوفير فرص عمل لتحسين معيشة المواطن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس الوزراء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة ويحضره وزراء المالية والتموين والزراعة والتجارة والصناعة ورئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد مصنعي الدواجن.

وأشار الوكيل إلى أنه كان هناك عدد من الاجتماعات المكثفة مع رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية لضبط الأسعار في الأسواق.

وأضاف أن هناك تخفيضات تصل إلى ٢٥٪؜ لـ 7 سلع في الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه سيتم خفض عدد آخر من السلع الأساسية الفترة المقبلة.