رئيس الوزراء: خفض 15٪؜ على أسعار الدواجن والبيض

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء منذ قليل مؤتمر صحفيا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة ويحضره وزراء المالية والتموين والزراعة والتجارة والصناعة و رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد مصنعي الدواجن .

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن شغل الحكومة الشاغل هو مجابهة التضخم وغلاء الأسعار، لافتا ان نتيجة لظروف العالمية أدي لارتفاع الأسعار، مشيرا إلي أنه عقد عدة اجتماعات مع المسئولين لتحكم في التضخم وتعميق الصناعة المحلية .

وأشار مدبولي إلي أن الحكومة تقدر دور القطاع الخاص الوطني لوقوفه مع الدولة في عدة أزمات، مشيرا الي أن الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص تعمل علي خفض أسعار السلع الغذائية وزيادة المعروض.

وأضاف ان هناك بعض الإجراءات تؤدي الي زيادة في الأسعار لذلك قمنا بعمل عدة اجتماعات لعدم فرض الارضيات والغرامات وتم التوافق علي تخفيض أسعار ٧ منتجات من ١٥ الي ٢٥٪؜ وسيكون مكتوب أسعار السلع عليها وهم الأول والعدس ومنتجات الالبان والمكرونة والزيت والارز والسكر، خفض ١٥٪؜ علي الدواجن والبيض.