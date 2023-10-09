إعلان مهم من رئيس الوزراء بشأن أسعار السلع الأساسية

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “كان كل هدفنا نعمل فى كيفية التحكم فى موضوع التضخم وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات، واتخذنا إجراءات كثيرة تم عرضها فى مؤتمر حكاية وطن”.

وأضاف خلال كلمته اليوم، أن اليوم كان الهدف هو كيفية السيطرة على الزيادة فى الأسعار، خاصة زيادة المنتجات الغذائية، معقبا: “ التقيت مع كل الزملاء الموجودين لأننا نقدر دور القطاع الخاص المصري الوطني ودائما يقف مع الدولة المصرية فى الظروف العاجلة وله مواقف عديدة على مدار الفترة السابقة”.

وتابع: “كان شغلنا الشاغل مع كل زملائنا من إتحادات الغرف وإتحاد الصناعة كيفية نستهدف مجموعة السلع الرئيسية وعمل بها خفض حقيقي فى الاسعار للمواطن المصري”.