تصل لـ25%.. رئيس الوزراء: خفض أسعار 7 سلع رئيسية لمدة 6 أشهر

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن الفترة الأخيرة شهدت العمل على كيفية السيطرة علي زيادة الأسعار خاصة أسعار المنتجات الغذائية.

وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، أن السلع التي سيتم تخفيض أسعارها هي الفول والعدس ومنتجات الألبان والمكرونة والسكر وزيت الطعام والأرز، بالإضافة إلى تم الإتحاد مع منتجي الدواجن والبيض علي عمل خفض بنسبة 15% علي الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة.

تم التوافق علي خفض أسعار 7 سلع رئيسية

وتابع مدبولي، أن تم التوافق علي خفض أسعار 7 سلع رئيسية ما بين 15% وحتي 25%.

وأشار رئيس الوزراء إلي أن الحكومة اتخذت إجراءات كثيرة للتخفيف على المواطنين، ولتعميق الصناعة المحلية ودعمها.

مضيفاً أنه تم العمل مع اتحادات الغرف، من أجل تخفيض أسعار السلع الأساسية.



ولفت إلي أنه تم الاستماع لـ مشكلات اتحاد الصناعات، و المسئولين عن وفرة السلع، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض بالأسعار.

الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض بالأسعار

وكشف أن هناك 7 سلع سينخفض سعرها من 15 لـ 25 %، “ الفول العدس، ومنتجات الألبان، و الزيت، و السكر، المكرونة، و الدواجن و البيض”.

وتابع : “كان كل هدفنا نعمل فى كيفية التحكم فى موضوع التضخم وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات، واتخذنا إجراءات كثيرة تم عرضها فى مؤتمر حكاية وطن”.

وأضاف خلال كلمته اليوم، أن اليوم كان الهدف هو كيفية السيطرة على الزيادة فى الأسعار، خاصة زيادة المنتجات الغذائية، معقبا: “ التقيت مع كل الزملاء الموجودين لأننا نقدر دور القطاع الخاص المصري الوطني ودائما يقف مع الدولة المصرية فى الظروف العاجلة وله مواقف عديدة على مدار الفترة السابقة”.

وتابع: “كان شغلنا الشاغل مع كل زملائنا من إتحادات الغرف وإتحاد الصناعة كيفية نستهدف مجموعة السلع الرئيسية وعمل بها خفض حقيقي فى الاسعار للمواطن المصري”.

السلع الأساسية سينخفض سعرها وسيكون هناك اجتماعات ولقاءات بشكل مستمر

وصرح مدبولي أن السلع الأساسية سينخفض سعرها وسيكون هناك اجتماعات ولقاءات بشكل مستمر لـ التأكيد على الانخفاضات مستمرة.

مؤكداً أنه تم التوافق على تخفيض أسعار سبع سلع بنسبة تتراوح من 15_25% من أسعارهم، والسلع: هي الفول و العدس والألبان بمنتجاتها، المكرونة و السكر، وزيت الخليط و الأرز.

وأضاف مدبولي، أن التخفيضات على هذه السلع سوف يطبق بشكل كامل إبتداءاً من يوم السبت المقبل، لافتاً إلى أنه سوف يتم وضع الحد الأقصى للسعر على جميع المنتجات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن شغلنا الشاغل خلال الفترة السابقة كان مجابهة التضخم وهو الأمر الذي يشغل المواطن المصري.

تابعنا ارتفاع السلع الغذائية نتيجة للأزمات العالمية

وأضاف مدبولي، قائلًا: «تابعنا ارتفاع السلع الغذائية نتيجة للأزمات العالمية، خاصة أن مشكلة التضخم عالمية ولا توجد دولة لا تكتوي بناره، كما أن كل دولة تحاول أن تلتمس طريقها بالتعامل مع تلك الظاهرة».

وأردف رئيس مجلس الوزراء : «نعقد اجتماعات منفردة مع غرف الصناعة واتحاد الغرف التجارية، ونعمل على المدى القصير على كيفية التحكم في التضخم وتعميق الصناعة المحلية».

وكشف مدبولي إنَّه اتفق مع الوزراء على عقد اجتماع أسبوعي برئاسته لمتابعة استقرار الأسعار ومعدل انخفاضها، وكذلك حل المشكلات بشكل فوري، مضيفا: «هدفنا خفض الأسعار والحفاظ على استقرارها وخاصة السلع الأساسية التي تمس حياته بشكل مباشر».

وأوضح «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإدارية،: «سندخل تدريجيًا على عدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية، وسيتمّ الإعلان عنها تباعًا بالتوافق مع كل اتحادات الغرف التجارية».

أهم تحد يشغل الدولة المصرية هو السيطرة على التضخم



ولفت إلى أنَّ أهم تحد يشغل الدولة المصرية هو السيطرة على التضخم، وسيسهم ذلك في تثبيت أسعار الفائدة ومن ثم انخفاضها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء: أن تخفيض الأسعار في السلع الأساسية سيؤدي إلى انخفاض مسار التضخم في مصر وهو ما نسعى إليه من خلال جميع الوزرات.

وحذر رئيس الوزراء أن الدولة ستتخذ كل الإجراءات القانونية، ضد من يتلاعب بالأسعار، وأنه سيكون هناك متابعة بشكل مستمر.