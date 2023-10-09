رئيس الوزراء : سيتم تخفيض السلع لمدة لا تقل عن 6 أشهر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه سيتم تخفيض السلع لمدة لا تقل عن ٦ اشهر مؤكدا انه سيكون هناك اجتماع اسبوعي لمتابعة استقرار الاسعار وحل جميع المشكلات التي تظهر حتي يشعر المواطن بخفض واستقرار الأسعار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة ويحضره وزراء المالية والتموين والزراعة والتجارة والصناعة و رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد مصنعي الدواجن .





وأشار الي انه تم التوافق علي عدد آخر من السلع في الفترة المقبلة وسيتم الإعلان عنها قريبا لافتا إلى أن هدف الحكومة هو السيطرة علي التخضم.