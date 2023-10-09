الفراخ بـ 65 جنيها.. الحكومة: انخفاض أسعار سلع جديدة في هذا الموعد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر صحفي للإعلان عن انخفاض أسعار مجموعة من السلع الأساسية كمبادرة من الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار .

انخفاض أسعار سلع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك أسعارا بدأت في الانخفاض من أمس الأحد، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات في سلع جديدة، بداية من السبت المقبل.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة ويحضره وزراء المالية والتموين والزراعة والتجارة والصناعة ورئيس اتحاد الغرف التجارية، أن السلع التي سينخفض أسعارها هي "الفول والعدس و الألبان، والمكرونة و السكر والزيت والأرز" وسيكون هناك انخفاض في أسعار البيض والدواجن.

ولفت إلي أنه سيكون هناك اجتماع أسبوع من اتحاد المنتجين لمتابعة استمرار الأسعار، وأن انخفاض الأسعار ستكون من بين الـ 15% لـ 25%.

مواجهة التضخم

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر جزء من العالم، وأن هناك مشكلات كثيرة تواجه العالم، أن الوزارة لديها خطط تقوم بتنفيذها من أجل خفض التضخم، وانخفاض الأسعار.

ولفت إلي أنه بداية من السبت المقبل، ولمدة 6 أشهر سيكون هناك انخفاض في 7 سلع، رئيسية.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن أسعار الفول والعدس، ومنتجات الألبان، و والزيت، والسكر، والمكرونة، والأرز، والدواجن والبيض” ستنخفض خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا من يوم السبت المقبل.

خفض الأسعار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّه اتفق مع الوزراء على عقد اجتماع أسبوعي برئاسته لمتابعة استقرار الأسعار ومعدل انخفاضها، وكذلك حل المشكلات بشكل فوري، مضيفا: «هدفنا خفض الأسعار والحفاظ على استقرارها وخاصة السلع الأساسية التي تمس حياته بشكل مباشر».

وأوضح «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإدارية، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»: «سندخل تدريجيًا على عدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية، وسيتمّ الإعلان عنها تباعًا بالتوافق مع كل اتحادات الغرف التجارية».

ولفت إلى أنَّ أهم تحد يشغل الدولة المصرية هو السيطرة على التضخم، وسيسهم ذلك في تثبيت أسعار الفائدة ومن ثم انخفاضها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء: أن تخفيض الأسعار في السلع الأساسية سيؤدي إلى انخفاض مسار التضخم في مصر وهو ما نسعى إليه من خلال جميع الوزرات.

وأضاف خلال كلمته اليوم، أن اليوم كان الهدف هو كيفية السيطرة على الزيادة فى الأسعار، خاصة زيادة المنتجات الغذائية، معقبا: “ التقيت مع كل الزملاء الموجودين لأننا نقدر دور القطاع الخاص المصري الوطني ودائما يقف مع الدولة المصرية فى الظروف العاجلة وله مواقف عديدة على مدار الفترة السابقة”.

كرتونة البيض بـ 115 جنيه

قال أنور العبد، رئيس شركة الأهرام للدواجن، إن نسبة كبيرة من منتجي الدواجن وبيض المائدة اجتمعوا مع وزير الزراعة لحل أزمة زيادة الأسعار التي يلاحظها الجميع خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن جميع هؤلاء المنتجين لديهم رغبة كبيرة لإقامة مبادرة لخفض الأسعار.

وأضاف "العبد" خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء، أن تم التوافق علي الأسعار بعد تخفيضها والتي سوف تستمر حتي نهاية العام بعد إجتماع دام لخمس ساعات متتالية.

وتابع أنور العبد، أن سعر كرتونة بيض المائدة سيكون بسعر 115 جنيه بدلاً من 124 جنيها وسعر المستهلك سيكون 125 جنيه، وكيلو الدواجن الحية من المزرعة سيكون 65 جنيهاً من المزرعة والمجمدة 100 جنيه بدلاً من 115 جنيه.