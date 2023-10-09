النهاردة من أسعد الأيام على المصريين.. رئيس الوزراء يوضح السبب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن اليوم من الأيام السعيدة على المصريين، وذلك بعد تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي شهادة الإشهاد على المستوى الذهبي في طريق خلو مصر من فيروس سي.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة ويحضره وزراء المالية والتموين والزراعة والتجارة والصناعة و رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن قضية فيروس سي كانت تؤثر على الجميع، معلقًا : " مفيش أسرة كانت خالية أو لا تعاني من هذا المرض".

ولفت إلى أن علاج فيروس سي، كان حلم، ولكن الآن أصبحت مصر خالية من فيروس سي، وإن منظمة الصحة العالمية، أعلنت ذلك.