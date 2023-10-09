منظمة الصحة العالمية تسلم مصر شهادة خلوها من فيروس سي

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أنه قام بتسليم الرئيس عبد الفتاح السيسي شهادة الإشهاد على المستوي الذهبي في طريق خلو مصر من فيروس سي، واصفا ما حدث في مصر بالإنجاز>



وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد بقصر الاتحادية عقب لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أن مصر تعد أول دولة على مستوي العالم تحصل على هذه الشهادة في طريق القضاء على فيروس سي.

تحقيق مستويات متقدمة

وأوضح أن مصر نجحت في تحقيق مستويات متقدمة في القضاء على فيروس سي بعدما كانت من أعلى معدلات دول العالم الاصابة به، مشددا على أن هذا الانجاز المذهل ليس هو الوحيد بل من حق مصر أن تفخر بتخلصها من الحصبة الالمانية كذلك.