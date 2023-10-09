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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 9-10-2023

صدى البلد

 


يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة  الدواجن  والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 9 اكتوبر 2023.

بـ 69 جنيهًا.. تراجع أسعار الدواجن.. ومفاجأة سارة للمواطنين

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم.. وهذا ثمن الفراخ البيضاء الآن

أسعار  الدواجن  والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:


أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 72 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي 110 جنيها للكيلو، وسعر أمهات الدواجن البيضاء  68 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 97 و 98 جنيها للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم

سجّل سعر البيض الأبيض ما بين 121 و 126 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 123 و 128 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 128 و 131 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 28.5 و 34.5 جنيه، والكتكوت “ساسو” بين 17 و 18 جنيه، والكتكوت البلدي الحر بين 9 و 10 جنيهات. 
 

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