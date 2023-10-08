عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بـ 69 جنيهًا.. تراجع أسعار الدواجن.. ومفاجأة سارة للمواطنين

الدواجن
الدواجن

تشغل أسعار البيض والدواجن بال كل مواطن؛ كونها من أنواع البروتين الأساسية على المائدة المصرية، ونستعرض لكم من خلال السطور التالية أخر مستجدات الأسعار في الأسواق والتي جاءت كالتالي:
 

txt

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم.. وهذا ثمن الفراخ البيضاء الآن

txt

الكيلو بـ 69 جنيه.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن


أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن انخفضت و سعر الكيلوجرام يبلغ اليوم 69 جنيهًا، مشيرا إلى أن سوق الدواجن هو سوق مرن ومتغير، ومصر لديها اكتفاء ذاتي بنسبة 100% من الدواجن والبيض.
 

وأوضح الزيني خلال تصريحات تلفزيونية، أن الدواجن هي سلعة حية ولا يمكن تخزينها، ولذلك تكون الأسعار متغيرة بناءً على العرض والطلب، لافتا إلى أن هناك فرصًا لتصدير الدواجن إلى الخارج في الوقت الحالي، مما يساعد على استقرار الأسعار.

أسعار الدواجن

بشرى سارة للمواطنين
 

وأضاف رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن أسعار الدواجن حاليًا تتراوح بين 69 و75 جنيهًا للكيلوغرام للمستهلك. 

ودعا إلى تفعيل القوانين التي تمنع حلقات التداول الحية للدواجن، حيث يتم خلالها فقد جزء من الدواجن بنسبة تصل إلى 20%، مما يؤدي إلى زيادة أعباء المستهلك.

 وشدد رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أهمية تنفيذ هذه القوانين للحفاظ على جودة وسلامة الدواجن وحماية حقوق المستهلكين.
 

الدواجن اسعار الدواجن اتحاد منتجي الدواجن تصدير الدواجن توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

عاجل.. القبض على فرد الشرطة مطلق النار على السياح الإسرائيليين بالإسكندرية

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

في حضور الخطيب.. شوبير يفجر مفاجأة حول فشل توقيع عقد جديد لموهبة الأهلي

بينهم ضباط كبار.. جيش الاحتلال ينشر أسماء ورتب صرعى عملية طوفان الأقصى

مصدر أمني يكشف حقيقة تصريحات صحيفة أجنبية عن الأوضاع في سيناء

الطماطم تواصل النزيف.. والكيلو يتراجع إلى نصف سعره

ترشيحاتنا

أول تعليق من محمد عواد بعد الفوز على البنك الأهلي

تلبية لطوفان الأقصى.. آلاف الأردنيين يتوجهون إلى فلسطين لمحاربة الاحتلال الإسرائيلي

ز

الحقوا اشتروا.. الجنيه الذهب يفقد 400 جنيه.. وعيار 18 يحقق مفاجأة

لماذا لم يناد الله النبي محمد باسمه المجرد في القرآن؟ علي جمعة يوضح

الفريق فؤد عزيز غالي| حرر مدينة القنطرة في حرب أكتوبر..وكبد العدو خسائر كبيرة على خط برليف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الغيرة من الفرعون| جناح ليفربول يتجاهل محمد صلاح.. ورقم قياسي جديد بانتظاره

بفستان طاووس.. إلهام شاهين بكواليس مسلسل الفريدو تثير الجدل بالسوشيال ميديا| شاهد

شاهد| عارضة أزياء ترتدي فستان أنغام وتثير الجدل على السوشيال ميديا

طريقة عمل الحواوشي الإسكندرانى بخطوات سهلة

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن بعد التراجع.. فيديو

شكلها غريب.. دنيا بطمة تغير ملامحها بعملية تجميل جديدة .. فيديوجراف

محتاجة راجل في حياتي وبلبس مايوهات.. تصريحات نارية للفنانة انتصار |فيديو

لن تتوقع ماذا وجد أمامه.. مقطع فيديو مروع لسائق أثناء قيادته سيارته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ