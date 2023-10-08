بـ 69 جنيهًا.. تراجع أسعار الدواجن.. ومفاجأة سارة للمواطنين

تشغل أسعار البيض والدواجن بال كل مواطن؛ كونها من أنواع البروتين الأساسية على المائدة المصرية، ونستعرض لكم من خلال السطور التالية أخر مستجدات الأسعار في الأسواق والتي جاءت كالتالي:





أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن انخفضت و سعر الكيلوجرام يبلغ اليوم 69 جنيهًا، مشيرا إلى أن سوق الدواجن هو سوق مرن ومتغير، ومصر لديها اكتفاء ذاتي بنسبة 100% من الدواجن والبيض.



وأوضح الزيني خلال تصريحات تلفزيونية، أن الدواجن هي سلعة حية ولا يمكن تخزينها، ولذلك تكون الأسعار متغيرة بناءً على العرض والطلب، لافتا إلى أن هناك فرصًا لتصدير الدواجن إلى الخارج في الوقت الحالي، مما يساعد على استقرار الأسعار.

أسعار الدواجن

بشرى سارة للمواطنين



وأضاف رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن أسعار الدواجن حاليًا تتراوح بين 69 و75 جنيهًا للكيلوغرام للمستهلك.

ودعا إلى تفعيل القوانين التي تمنع حلقات التداول الحية للدواجن، حيث يتم خلالها فقد جزء من الدواجن بنسبة تصل إلى 20%، مما يؤدي إلى زيادة أعباء المستهلك.



وشدد رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أهمية تنفيذ هذه القوانين للحفاظ على جودة وسلامة الدواجن وحماية حقوق المستهلكين.

