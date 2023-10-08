الكيلو بـ 69 جنيه.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن قد انخفضت وأن سعر الكيلوغرام يبلغ اليوم 69 جنيهًا، مشيرا إلى أن سوق الدواجن هو سوق مرن ومتغير، ومصر لديها اكتفاء ذاتي بنسبة 100% من الدواجن والبيض.

وأوضح الزيني خلال مداخلته في برنامج "التاسعة" أن الدواجن هي سلعة حية ولا يمكن تخزينها، ولذلك تكون الأسعار متغيرة بناءً على العرض والطلب، لافتا إلى أن هناك فرصًا لتصدير الدواجن إلى الخارج في الوقت الحالي، مما يساعد على استقرار الأسعار.

وأضاف أن أسعار الدواجن حاليًا تتراوح بين 69 و75 جنيهًا للكيلوغرام للمستهلك. ودعا إلى تفعيل القوانين التي تمنع حلقات التداول الحية للدواجن، حيث يتم خلالها فقد جزء من الدواجن بنسبة تصل إلى 20%، مما يؤدي إلى زيادة أعباء المستهلك. وشدد على أهمية تنفيذ هذه القوانين للحفاظ على جودة وسلامة الدواجن وحماية حقوق المستهلكين.