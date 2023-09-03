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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تراجع مرتقب باسعار الدواجن .. اتحاد المنتجين يزف بشرى سارة | فيديو

قال الدكتور ثروت الزيني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن هناك انخفاض في أسعار الذرة والصويا والأعلاف وصل لـ 35% ، وتراجع حوالي 22%في سعر الدواجن .

ولفت رئيس اتحاد منتجي الدواجن ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر 2" ان سعر كيلو الفراخ في توازن ويتحرك من ٥٥ جنيها وحتى ٥٨ جنيها ، بعد وصوله لـ ٧٠ جنيها .

وأوضح ، أن هناك توافر في الأعلاف ، وأمان بالمخزون الاستراتيجي ينعكس ايجابيا على توازن الاسعار .

وكشف ، أن هناك توقعات بأن يكون هناك توازن أكبر في سعر الدواجن الفترة المقبلة ، مع المحصول الجديد للذرة الصفراء ، والذي يساهم في تراجع الاسعار ، والتأثير على التكلفة ، مؤكدا أن هناك اكتفاء ذاتي من الدواجن وفرص للتصدير للدول العربية .

الدواجن اسعار الدواجن الدكتور ثروت الزيني رئيس اتحاد منتجي الدواجن منتجي الدواجن

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