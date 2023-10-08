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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم.. وهذا ثمن الفراخ البيضاء الآن

صدى البلد

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الاحد 8-10-2023 بعد أن شهدت سلسة من الارتفاعات على مدار الأسبوعين الماضيين.

وجاء انخفاض أسعار الدواجن اليوم استكمالا للتراجعات خلال اليومين الماضيين.

وهبط سعر الدواجن البيضاء بنحو 6 جنيهات خلال اليومين الماضيين  بعد أن شهدت ارتفاعًا بنحو 10 جنيهات نهاية الشهر الماضي. 

وعن أسعار الكتكوت الأبيض فتراوح بين 25 و30 جنيهًا للكتكوت الواحد.

أسعار البيض اليوم 

  • واخفضت أسعار البيض اليوم الاحد 8-10-2023،  5 جنيهات وسجل سعر طبق البيض الأبيض 124 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بنحو 135 جنيهًا.
  • سجّل سعر البيض الأحمر إلى 126 جنيهًا للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 140 و135 جنيهًا.
  • ووصل سعر البيض البلدي إلى 131 جنيهًا للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين  140 و145 جنيهًا للطبق.

أسعار الدواجن اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الاحد 8 أكتوبر 2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الأخبار التي تهم المواطن.

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بورصة الدواجن

  • سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 69 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحه بين 77و80 جنيها للكيلو
  • وانخفض سعر الدواجن الساسو ليسجل 97 جنيها للكيلو، ليصل إلى المواطن بنحو 105 و110 جنيهًا.
  • وسعر الدواجن البلدي حر استقر عند عند 105 جنيهات للكيلو.

سعر الفراخ اليوم 

  • وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  70 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البانيه اليوم بين 165 و175 جنيها للكيلو الواحد.
  • وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

أسعار الأعلاف

  • أسعار الأعلاف  تراوح سعر الطن بين 18 و21.5 ألف جنيه، وسجل سعر علف الدواجن 19 ألف جنيه للطن.

وتعد صناعة الدواجن فى مصر من أهم الصناعات التى تسهم بشكل كبير فى توفير مصادر البروتين الحيوانى، حيث تتميز مشاريع الدواجن بعدة خصائص من أهمها سرعة دوران رأس المال بجانب عدم احتياجها لرقعة زراعية كبيرة، بالإضافة إلى الارتفاع النسبى للكفاءة التحويلية الغذائية مقارنة بمختلف أنواع مصادر البروتين الحيوانى الأخرى.

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