البصل في النازل.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 4-10-2023

واصلت أسعار البصل التراجع في الأسواق اليوم الأربعاء 4-10-2023، وتراوح سعر البصل في سوق العبور بين 14 و8 جنيهًا ليصل إلى المستهلك مُترواحًا بين 20 و25 جنيهًا للكيلو، وسجّل سعر الطماطم من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو لتصل إلى أسواق التجزئة متراوحة بين 10 و15 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر البطاطس بين 8 و11.5 جنيه للكيلو.

وسجّل سعر الجرز اليوم 21 جنيهًا للكيلو، ووصل كيلو الباذنجان إلى 6.5 جنيه للكيلو في الجملة ، وتراوح سعر الكوسة بين 5 و10 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر الفلفل الرومي إلى 10 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي إلى 9 جنيهات، وسجل سعر الخيار 9 جنيهات للكيلو، ووصل سعر البامية إلى 28 جنيهًا للكيلو.

أما عن الثوم فوصل سعر الكيلو إلى 30 جنيهًا، وسجّل القلقاس 10 جنيهات للكيلو، وسجّلت البطاطا نحو 6 جنيهات .

وعن أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء ، فسجّل سعر البرتقال البلدي 8 جنيهات للكيلو، ووصل البرتقال السكري إلى 9 جنيهات للكيلو، ووصل البرتقال أبو سرة إلى 10 جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر العنب الكرمسن بين 18 و28 جنيها للكيلو، والعنب الرومي الأحمر تراوح بين 8 و 12 جنيهًا، وسجل سعر العنب الأصفر 35 جنيها للكيلو والعنب الأسود 35 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 25 و35 جنيهًا في الجملة، والتفاح الجولد وصل إلى 30 جنيهاً، والتفاح السوري اللبناني تراوح بين 18 و28 جنيهاً للكيلو.