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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 4-10-2023

صدى البلد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 4-10-2023، استقر في البنوك العاملة في مصر للشهر السابع على التوالي .

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى قيمه له مقابل الجنيه نحو  30.90جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري  سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 4 أكتوبر 2023 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم 

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى البنك المركزي المصرى نحو 30.83جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى بنوك (الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامى المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني،المشرق،إتش أس بى سى HSBC،بلوم، المصرف المتحد ،الإمارات دبي الوطني ،المصري لتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB،كريدي أجريكول،قناة السويس  )نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

وصل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التنمية الصناعية نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

أعلى سعر شراء الدولار اليوم 

 

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم مسجلا 30.95جنيه للشراء.

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة 

ثبت البنك المركــزي في اجتماعه الأخيرة، أسعار الفائدة الأساسية للمرة الرابعة خلال عام 2023 ،وأبقي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

أسعار الفائدة الأمريكية

 

و أبقي  بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميريكي علي أسعار الفائدة دون تغير، لتظل في نطاق 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، لتصل معدلات الفائدة بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاماً.

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