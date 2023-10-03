3000 جنيه بالطن.. مفاجأة بشأن انخفاض أسعار البصل وهذا ثمن الكيلو

في 1 أكتوبر الجاري، نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 349 لسنة 2023، الخاص بـ حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر، تبدأ من الأحد 1 أكتوبر 2023، وحتى 31 ديسمبر 2023، وذلك في إطار جهود الدولة في السيطرة على ارتفاع أسعار البصل خلال الآونة الأخيرة.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، أكدت في وقت سابق، أن قرار الوزراء بشأن حظر تصدير البصل سارٍ ولم يتم إلغاؤه، لتشهد أسعار البصل استقرارا بشكل نسبي، وفي اتجاه الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

انخفاض أسعار البصل

وبعد مرور 3 أيام على تنفيذ قرار الوزراء بشأن حظر تصدير البصل الطازج، لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع أسعار البصل، أكد وزير التموين، أن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض في أسعار البصل والأرز والسكر والطماطم، مشيرا إلى أن الانخفاضات ستبدأ بعد قرار حظر التصدير، وأنه كان هناك اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة السيد القصير، وتم اتخاذ القرارات المناسبة، لتشهد الأسواق استقرارا وانخفاض أسعار البصل.

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة الوقوف إلى جانب المواطن، والذي يحق له أن يفصح عن مشكلاته التي يعاني منها، مشيرا إلى أنه يتلقى رسائل من أعضاء مجلس النواب، يطالبوه فيها بعمل تسعيرة جبرية للسكر، ولكن الدستور المصري، نص على أن الاقتصاد المصري، هو اقتصاد حر منضبط.

ونوه بأنه يرفض أن يكون هناك تسعيرة جبرية لأي سلعة، ووعد المواطنين بأن تنخفض أسعار السكر في الفترة المقبلة، على الرغم من أن أسعار السكر عالميًا تسجل ارتفاعات كبيرة.

من جانبه، كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار البصل في سوق العبور، تتراوح بين 14 جنيها إلى 18 جنيها، وهو أعلى سعر للبصل في سوق الجملة، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يكون أعلى سعر لكيلو البصل في الأسواق هو 23 جنيهًا، وهناك أسواق شهدت انخفاض أسعار البصل بالفعل، لتصبح الأسعار تتراوح بين 20 و 22 جنيها.

وأكد النجيب، خلال تصريحات إعلامية، أن سبب اضطراب أسعار البصل في الأسواق، هو الكميات المعروضة، ومعدل الشراء، خاصة أن كميات البصل محدودة في بعض المناطق، ولكن هذا لا يعني وجود أزمة أو نقص كبير، مشددا على أن الأسواق المصرية لا تخلو من البصل.

3000 جنيه انخفاض في الطن

وأوضح أن أسعار البصل انخفضت بحوالي 3000 جنيه في الطن الواحد، بعد قرار تطبيق حظر تصدير البصل إلى الخارج، مؤكدا أن الأسواق شهدت انخفاضا في سعر البصل الأحمر، الذي يستخدم في المنازل بكثرة، ليتراوح سعره خلال الشهر الجاري بين 15 و 20 جنيها، مقارنة بسعر البصل الأبيض.

وشدد النجيب، على أن أسعار البصل سوف تنخفض، ولا مفر من ذلك، مع زيادة المعروض منها، وطرح الكميات المتبقية من طلبات التصدير للخارج، خاصة إنه لم يمر على تطبيق القرار سوى 3 أيام لتسجل الأسعار انخفاض بالفعل من 25 جنيها، إلى 22 و 20 جنيها.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق خلال اجتماعه، الأربعاء 20 سبتمبر الماضي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، على قرار إيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، تنتهي آخر عام 2023 الجاري، وذلك في إطار جهود الحكومة في ضبط أسعار السلع في الأسواق.

وانتشرت شائعات بعد قرار الوزراء، تفيد بأن الحكومة تراجعت عن قرار حظر التصدير، ليتواصل مجلس الوزراء مع وزارة التجارة والصناعة، والتي أصدرت بيان توضيحي أكدت فيه أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء، مؤكدة أنه تم إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بأنه تواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت هذه الشائعات، وعدم صحة إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، ومن المقرر أن يؤتي قرار إيقاف تصدير البصل قد يسهم في خفض أسعار السوق المحلية، لكنه لا يخدم الصادرات.

بدء حصار العروة الجديدة

من جانبها، توقعت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، انخفاض أسعار البصل في أسواق الجملة والتجزئة مع بداية شهر نوفمبر 2023، مستندة إلى بدء حصاد العروة الجديدة للمحصول الاستراتيجي وهذا ما ينعش السوق المصرية ويرفع نسبة المعروض المحلي. حيث يأتي قرار الحكومة الأخير بوقف تصدير البصل 3 أشهر سيدفع نزول أغلب المحصول الجديد للسوق المصرية وليس لـ التصدير.

وكشفت بيانات سابقة لـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صعود قيمة صادرات مصر من البصل الطازج بنسبة 95.9% خـلال النصف الأول من 2023، ليصل الإجمالي لـ 129.3 مليون دولار، مقابل 66 مليون دولار خلال نفس الفترة خلال 2022، بقيمة ارتفاع بلغت 63.3 مليون دولار.