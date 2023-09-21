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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بشرى سارة بشأن إنخفاض أسعار البصل فى مصر بعد قرار الحكومة

البصل
البصل

أيد أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، موافقة مجلس الوزراء على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

أسباب أرتفاع أسعار البصل فى مصر

وقال “البلشي” لـ"صدى البلد"، إن من أبرز أسباب زيادة أسعار البصل في الأسواق خلال هذه الفترة هو التصدير، وبدوره أدى إلى قلة المعروض في الأسواق المحلية، مشيرا أيضا إلى قلة المساحات المنزرعة للبصل، خاصة أنه من المنتجات التي يكثر عليها الطلب.

 

وتوقع عضو مجلس الشيوخ انخفاض أسعار البصل خلال الفترة المقبلة بعد قرار الحكومة بإيقاف تصديره للخارج، قائلا: "البصل المصري عليه طلب كثير جدا لكونه من أجود الأنواع على مستوى العالم، بالإضافة لقلة المعروض منه على المستوى العالمي بسبب التغيرات المناخية التي أدت لنقصانه".

وشدد على ضرورة زيادة المساحات المنزرعة من البصل، خاصة أنه يصلح زراعته في الأراضي الصحراوية فلا بد من زيادة المساحات المنزرعة.

الأسواق المحلية البصل المصري التغيرات المناخية المساحات المنزرعة إيقاف تصدير البصل

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