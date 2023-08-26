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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وصل لـ 30 جنيهًا| موعد انخفاض أسعار البصل بالأسواق

صدى البلد

ارتفعت أسعار البصل مجددا بالأسواق ليصل إلى أعلى مستوياته ، حيث يتراوح سعر الكيلو حاليا بالأسواق من 20 لـ 30 جنيهًا على حسب المنطقة ونوع البصل مما أثار دهشة المواطنين ، حيث كان يصل أعلى سعر للبصل خلال تلك الأيام من الأعوام السابقة إلي 12 جنيهًا .

 

زراعة البصل
 

وبلغت المساحة المزروعة بالبصل نحو 195 ألف فدان بإجمالي إنتاج 2.9 مليون طن تكفي للاستهلاك المحلي وتحقيق فائض تصديري وتصنيعي يصل إلى مليون طن بصل .
 

ويعتبر البصل من المحاصيل الأساسية في الزراعة، كما أنه يشكل أهمية كبيرة في صادراتنا؛ حيث يحتل المرتبة الثالثة من الصادرات الزراعية، لذلك يعتبر من المحاصيل التصديرية الاقتصادية الهامة.

 

زيادة تصدير البصل
 

وأكد الدكتورسيد خليفة نقيب الزراعيين  أن ارتفاع أسعار البصل يرجع إلى زيادة تصدير كميات منه هذا العام ، حيث زادت عن العام الماضى زيادة 100 ألف طن ، إذ تم تصدير حوالى تم تصدير 351 ألفا و899 طن بصل .
 
وناشد "نقيب الزراعيين " خلال تصريحات ل"صدي البلد " بضرورة التوازن بين التصدير واحتياجات السوق المحلي حتى لاترتفع الأسعار ونحقق التوازن بين المستهلك والتصدير . 
 

انخفاض أسعار الخضروات 

 

 

وتوقع الدكتور سيد خليفة انخفاض أسعار الخضروات ومنها البصل خلال الفترة المقبلة نتيجة ظهور العروة الجديدة من الخضروات فى شهر سبتمبر المقبل.

وكشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين عن  أسباب ارتفاع سعر البصل إلى قلة المعروض في الأسواق وانخفاض مساحات زراعة البصل هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، بسبب عزوف بعض مزارعي البصل عن زراعته بعد خسائرهم الكبيرة الموسم السابق، حيث باع مزارعي البصل العام الماضي كيلو البصل في «الغيط» أقل من تكلفة زراعته بكثير مما تسبب في تكبدهم خسائر كبيرة.

موعد انخفاض أسعار البصل

 

وأضاف "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن  سعر البصل سينخفض على الأرجح بشكل كبير في الشهر نوفمبر المقبل مع بدء موسم الحصاد الجديد، موكدا علي ضرورة امتلاك خريطة زراعية من ناحية الإنتاج والاستهلاك؛ لتحقيق التوازن داخل السوق المصرية
 

وناشد "نقيب الفلاحين " بضرورة السيطرة علي زيادة أسعار البصل حاليا قبل ارتفاعه مرة أخرى وذلك من خلال تقنين تصدير البصل إلي الخارج ، إذ أن البصل المصري مطلوب عالميا خلال الفترة الراهنة خاصة بعد تراجع حظر البصل فى الهند وتراجع إنتاجه فى باكستان والتى تعتبر أول الدول فى تصدير البصل على مستوى العالم .
 

وطالب وزارة الزراعة باعادة ترتيب الخريطة الزراعية في مصر  واتخاذ، الإجراءات اللازمة لضبط التركيبة المحصولية بمصر بما  يناسب الواقع بوضع خطط زراعية لزراعة ما نحتاجه بمساحات مناسبه دون زيادة كبيرة تؤدي لتدني الاسعار باقل من سعر التكلفة وبالتالي خسارة المزارعين أو مساحات قليلة تساهم في إرتفاع الاسعار بشكل كبير مما يكوي ظهور  المستهلكين .

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