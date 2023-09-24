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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سؤال برلماني بشأن تأجيل تطبيق قرار حظر تصدير البصل

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، تقدمه بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه للحكومة بشأن تأجيل تطبيق قرار حظر تصدير البصل حتى أول أكتوبر.

وقال «داود» في السؤال المقدم منه: «بعد أن إنتبهت الحكومة متأخرة كعادتها لأزمة إرتفاع أسعار البصل بالأسواق حتى وصل سعر الكيلو الواحد لثلاثون جنيها في سابقة هي الأولى بالتاريخ، جاء قرار الحكومة بوقف تصدير البصل الأمر الذي توقعنا معه إنخفاض الأسعار وهو ما لم يحدث».

وتابع: «بالبحث وراء ذلك تبين أن القرار أرجئ للتنفيذ للأول من أكتوبر وهو ما يتضح معه تردد الحكومة وخضوعها للضغوط وتراجع مصلحة الشعب أمام الحكومة وتقديم المصالح الضيقة للمصدرين وحيث أن البرلمان في غير دور الإنعقاد العادى فلا يتاح للنائب من وسائل الرقابة سوى السؤال البرلمانى طبقا للدستور واللائحة».

وأعلن المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من  يوم الاحد 1اكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وذكر المركز الإعلامي انه لم يتم الغاء موافقة مجلس  الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء الماضى على حظر تصدير البصل،  ولكن تم ارجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.

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