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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الإسماعيلية تتوقع انخفاض أسعار البصل خلال أيام

صدى البلد

قال اكرم الشافعي، رئيس تجارية الاسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، ان استقرار أسعار البصل في السوق كان يتطلب وقف التصدير، لافتا إلى أن قرار الحكومة بوقف التصدير، سيؤدي إلى توفير البصل في السوق المحلي وهو ما يؤدي بدوره لانخفاض سعره.

من جانبه توقع جلال ابو الطاهر، نائب أول غرفة تجارية بالاسماعيلية، انخفاض أسعار البصل خلال أيام قليلة بعد صدور قرار منع تصديره لمدة 3 اشهر.

وأضاف جلال الطاهر، أن محصول 
البصل المصري سلعة مطلوبة للتصدير والمصدرين بيصدروا كميات كبيرة منه وهو ما اثر حاليا على المعروض المحلي.

وتابع أسامة العدوي نائب ثاني تجارية الإسماعيلية، قائلا :" لازم يكون في موازنة بين الاحتياج المحلي والتصدير"، متوقعا أن يستشعر المواطن الانفراجة الحقيقية بعد صدور القرار، خلال أيام، بعد أن يقوم التجار الذين قاموا بتخزين البصل بعرضه في الأسواق نتيجة قرار وقف التصدير.

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