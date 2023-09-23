الغرفة التجارية بالإسماعيلية: نتوقع إنخفاض أسعار البصل خلال أيام

قال أكرم الشافعي، رئيس تجارية الاسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، ان استقرار أسعار البصل في السوق كانت تتطلب وقف التصدير، لافتا إلى أن قرار الحكومة بوقف التصدير، إستجابة تؤدي إلى توفير البصل في السوق المحلي وهو ما يؤدي بدوره لانخفاض سعره.

من جانبه توقع جلال أبو الطاهر، نائب أول غرفة تجارية بالاسماعيلية، انخفاض أسعار البصل خلال أيام قليلة بعد صدور قرار منع تصديره لمدة 3 اشهر.

وأضاف جلال الطاهر، أن محصول

البصل المصري سلعة مطلوبة للتصدير والمصدرين بيصدروا كميات كبيرة منه وهو ما اثر حاليا على المعروض المحلي.

وتابع أسامة العدوي نائب ثاني تجارية الإسماعيلية، قائلا :" لازم يكون في موازنة بين الاحتياج المحلي والتصدير"، متوقعا أن يستشعر المواطن الانفراجة الحقيقية بعد صدور القرار، خلال أيام، بعد أن يقوم التجار المخزنة للبصل بعرضه في الأسواق نتيجة قرار وقف التصدير.