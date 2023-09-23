التجارة: قرار حظر تصدير البصل سينفذ من 1أكتوبر وحتى 31 ديسمبر

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الاحد 1اكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وذكرت الوزارة فى بيان لها انه لم يتم الغاء موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء الماضى على حظر تصدير البصل، ولكن تم إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.

وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية صباح اليوم عن العمل بقرار وزارة التجارة والصناعة، الخاص بحظر تصدير البصل الطازج لمدة 3 شهور.

طالبت مصلحة الجمارك المسئولين بالمنافذ والموانئ المختلفة بالتشديد علي تنفيذ كافة التعليمات والقرارات الصادرة في ذلك الشأن.