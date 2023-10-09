أسعار البطاطس تفاجئ المواطنين.. الكيلو بقى بكام؟

تعمل الدولة جاهدة خلال الفترة الماضية على أتخاذ عدد من القرارات لخفض أسعار السلع الأساسية التي تهم المواطن.

البطاطس

حيث اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي، بحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية وعدد من المصنعين والمنتجين، لدفع الجهود لخفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطن، حيث قال مدبولي في بيان عقب الاجتماع، إنه جرى التوافق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية، في ظل رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة.

تحرك أسعار البطاطس

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار البطاطس شهدت زيادة جديدة في الأسواق بنحو 3 جنيهات للكيلو الواحد خلال اليومين الماضيين.

سعر كيلو البطاطس

وأضاف النجيب أن سعر كيلو البطاطس يتراوح بين 12 و14 جنيها في سوق الجملة، مقابل 10 جنيهات و11 جنيها قبل يومين، ليباع في الأسواق بسعر بين 15 و17 جنيها.

وأرجع النجيب ارتفاع أسعار البطاطس إلى انتهاء موسم الحصاد، موضحا أن أغلب البطاطس الموجودة في الأسواق مخزنة من الموسم الماضي، وبالتالي كلما قل المعروض منها بالأسواق كلما زاد السعر.

وذكر النجيب أن البطاطس من أصناف الخضروات العروية، وتشهد ارتفاعات دائما في فواصل الفصول من كل عام.

وتوقع النجيب أن تشهد أسعار البطاطس انخفاضا تدريجيا في الأسواق منتصف نوفمبر المقبل تزامنا مع بدء موسم حصاد المحصول الجديد.

البطاطس

اجتماع الحكومة لخفض الأسعار

تم استعراض مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية وتم التوافق على أن يتم الإعلان الأسبوع المقبل عن التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي، والوزارات المعنية.

وشملت التغطية ما قاله وزير التموين من انه تم عقد اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية وذلك بهدف تحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة لافتا في هذا الصدد إلى أنه سيتم العمل على توفير أي مكون دولاري يتم الاحتياج إليه بالتنسيق مع البنك المركزي بهدف تخفيض أسعار هذه السلع، موضحاً أنه سيتم الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقاً لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.