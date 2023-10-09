تهميش أكثر.. الملك تشارلز يمنح هاري وميجان ألقابا جديدة

أقدم الملك تشارلز على تغيير ألقاب ابنه الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، حيث يعتقد أحد الخبراء أن الأسماء الصادمة هي جزء من استراتيجية جديدة يتبعها الملك.

شهدت محاولة ملك إنجلترا الجديدة لإعادة تنظيم العائلة تغييرًا في اللقب للأمير هاري وميجان ماركل في تعديل كبير للعائلة المالكة، فقد سيتم تصنيف أحدث ألقابهم بعيدًا عن الأعضاء النشطين في العائلة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

على الرغم من أن الثنائي سيظل متمسكًا بلقب ساسكس، إلا أنه سيتم فصل الدوق والدوقة عن أمثال الأمير ويليام والأميرة آن، وكشفت الخبيرة الملكية دانييلا إلسر مؤخرًا عن تغيير الألقاب ووصفهم بـ "آخرين".

بعد أربعة أشهر فقط من حكم الملك تشارلز، يُعتقد أن الرجل البالغ من العمر 74 عامًا أجرى العديد التغييرات الجذرية وإعادة الهيكلة التي كان يأمل حدوثها في عهد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وفقًا للخبيرين إلسر وإفرايم هاردكاسل، يقوم ملك إنجلترا بتغيير أجزاء من الموظفين خلف الكواليس لإنشاء نظام ملكي أكثر انسيابية، وكانت صحيفة ديلي ستار قد نشرت في وقت سابق نوايا الملك بشأن حضور ملكي أقل.

وكتبت إلسر :"حصل دوق ودوقة ساسكس على لقب الآخرين في تعديل ملكي كبير، وهو لقب يجعل الأمر يبدو كما لو أنه لن يُسمح لهم مرة أخرى بالتواجد في المملكة المتحدة".

وقد تم تقسيم العائلة المالكة لـ أربع فئات، والفئات الأربع هم كبار أفراد العائلة المالكة، وأفراد العائلة المالكة العاملين، وأفراد العائلة المالكة غير العاملين وآخرين، وستضع ثنائي ساسكس في فئة "الآخرين".