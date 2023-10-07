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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لم تلمس الأرض.. شابة تعيش عامين على أغصان أطول وأقدم شجرة بالعالم

صدى البلد

أمضت إحدى الناشطات بمجال البيئة عامين دون أن تلمس قدماها الأرض مطلقًا، فهي تعيش في شجرة يبلغ ارتفاعها 200 قدم، لتلقنها تلك العيشة دروسا قوية.
 

كانت جوليا هيل، المتحمسة للأشجار، تبلغ من العمر 23 عامًا فقط عندما قررت العيش لمدة عامين على أطول نوع من الأشجار في العالم،والذي يدعى لونا ويبلغ عمره اكثر من ١٠٠٠ عام.


 

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خلال فترة وجودها في الشجرة، عاشت هيل على منصتين يبلغ طول كل منهما ستة × أربعة أقدام واستخدمت الطاقة الشمسية في هاتفها المحمول لإجراء مقابلات مع الصحافة، وبالنسبة للطعام، كان لديها موقد صغير واستخدمت رافعة لرفع الوجبات إلى الشجرة.

 

وقد اقدمت على هذا الاحتجاج في مقاطعة هومبولت، كاليفورنيا، ردًا على قيام شركة قطع الأشجار بقطع أشجار الخشب الأحمر العملاقة ذات القيمة الكبيرة في المنطقة.

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قالت هيل إنها تعلمت العديد من الدروس الأخرى من الوقت الذي قضته مع لونا، وهي الطريقة التي تنظر بها إلى نفسها، بما في ذلك مواجهة الحاجة إلى أن تكون "على حق"، وإدراك أن "كل خيار في الحياة مهم" وأن "الحب قوة جبارة".

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