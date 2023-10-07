عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

آثار أقدام بشرية عمرها أكثر من 20 ألف عام تثير حيرة العلماء.. لماذا؟

صدى البلد

قد تكون آثار الأقدام البشرية التي تم العثور عليها في نيو مكسيكو أقدم مما كان يعتقده العلماء في الأصل، حيث يعود تاريخها إلى أكثر من 20 ألف عام مضت.

في عام 2021، قدر علماء الآثار الأمريكيون والبريطانيون أن الآثار التي تم العثور عليها في حديقة وايت ساندز الوطنية في جنوب نيو مكسيكو كان عمرها حوالي 21000 إلى 23000 عام، ويشير هذا إلى بعض أقدم الأدلة على النشاط البشري في الأمريكتين، أي قبل حوالي 10 آلاف سنة مما كان يعتقد سابقا، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

txt

السماء تمطر عناكب في أمريكا.. ما القصة؟

txt

الشرطة الإيرانية تعتدي على مراهقة حتى افقدتها الوعي.. لهذا السبب

ومع ذلك، كان العديد من العلماء متشككين، لكن دراسة متابعة نشرت يوم الخميس في مجلة Science أكدت هذه النتائج بناءً على التأريخ بالكربون المشع، الذي يدرس الاضمحلال الذي يصل عمره إلى 60 ألف عام.

وقال الدكتور جيف بيجاتي، الباحث الرئيسي في دراسة 2021 والجيولوجي في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) في دنفر: 'كل تقنية تأريخ لها نقاط قوة ونقاط ضعف، ولكن عندما تتلاقى ثلاث تقنيات مختلفة جميعها في نفس الفئة العمرية، فإن النتيجة الناتجة الأعمار قوية بشكل استثنائي.

وأضافت الدكتورة كاثلين سبرينغر، المؤلفة المشاركة في الدراسة من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: 'كانت نتائجنا الأصلية مثيرة للجدل، وكنا نعلم طوال الوقت أننا بحاجة إلى تقييم أعمار البذور بشكل مستقل لتطوير ثقة المجتمع بها'. هذه الورقة هي تلك الممارسة التأييدية.

نشأ الإنسان العاقل في أفريقيا منذ أكثر من 300 ألف سنة، ثم هاجر فيما بعد حول العالم. يعتقد العلماء أن جنسنا البشري دخل أمريكا الشمالية من آسيا عن طريق الرحلات عبر جسر بري كان يربط سيبيريا بألاسكا.

txt

أعلى قمة جبل تتقلص عدة أمتار.. لهذا السبب

txt

العلماء يبتكرون روبوت يكشف عن سرطان الثدي.. تفاصيل

وقال الباحثون إن البصمات المسطحة، وهي علامة محتملة على أن الأشخاص كانوا حفاة الأقدام، تكشف أكثر من مجرد تاريخ. وهي تقدم لمحة عما كانت عليه الحياة خلال العصر الحجري القديم الأعلى، الذي بدأ قبل حوالي 40 ألف سنة.


وكانت الأدلة الأثرية السابقة تشير إلى أن الاحتلال البشري لأمريكا الشمالية بدأ منذ ما يقرب من 16 ألف عام، وفقا للمؤلف المشارك في الدراسة الدكتور ماثيو بينيت، أستاذ العلوم البيئية والجغرافية في جامعة بورنماوث في إنجلترا.

لقد كانت الشعوب الأصلية موجودة هناك في وقت أبكر مما كان يُعتقد، قبل أن يغلق الحاجز الجليدي الكبير في ذروة آخر نهر جليدي الطريق جنوبًا من ألاسكا. ولم يتم بعد تحديد الطريق وكيف وصلوا إلى هناك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

حملة السيسي: القاهرة أعلى المحافظات في عدد توكيلات التأييد تليها الجيزة

طوفان الأقصى.. اشتباكات بـ21 موقعا وهجوم بري وبحري وجوي وهذا حجم الخسائر| تفاصيل

لو هتشتري تقسيط ..اعرف حقوقك وفقا للقانون

ترك رضيعة يتيمة.. فاجعة جديدة حول وفاة نجم مسرح مصر

تعليق عاجل من أردوغان على الصراعات المتوترة بين فلسطين وإسرائيل

موضوعات متعلقة

السماء تمطر عناكب في أمريكا.. ما القصة؟

الشرطة الإيرانية تعتدي على مراهقة حتى افقدتها الوعي.. لهذا السبب

يحدث في كينيا.. مرض غامض يصيب طلاب المدارس بالشلل| فيديو

اتساع ثقب الأوزون بصورة جنونية في الفترة الأخيرة.. ما القصة؟

أعلى قمة جبل تتقلص عدة أمتار.. لهذا السبب

العلماء يبتكرون روبوت يكشف عن سرطان الثدي.. تفاصيل

تحير العلماء.. تلسكوب جيمس ويب يكشف عن أجسام غامضة بالفضاء

حلقة النار..ظاهرة فلكية مذهلة تحدث خلال أيام.. تفاصيل

ترشيحاتنا

قوات حفظ السلام تعلن تعزيز قواتها على حدود جنوب لبنان

كتائب القسام: مجاهدونا يخوضون معارك في 25 موقعا بينهم قاعدة رعيم

الجيزة أكثر المحافظات تأييدا لـ الرئيس السيسي.. فيديو وصور

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

الوطنية للانتخابات: المرشح عبد الفتاح السيسي حصل على 424 تزكية من نواب البرلمان

قرار قضائي جديد ضد هشام قاسم في سب وقذف كمال أبو عيطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل سلطة الراهب

بفستان أحمر.. ابنة ماجد المصري تثير الجدل بهذا الفستان| شاهد

بعباءة واسعة.. مريم أوزرلي تتألق بإطلالة مختلفة من أبو ظبي

نشرة المرأة والصحة|معلومات عن سبب وفاة نجم مسرح مصر.. رجال هذه الأبراج يجعلون المرأة ملكة

فيديو

ماذا يقول تقرير مؤسسة موديز عن مستقبل الاقتصاد المصري؟.. شاهد

شقيقه ينهار في البكاء.. رحيل نجم “مسرح مصر” بعد زفافه بـ3 سنوات

بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

فاكرين نفسكم بني آدمين|تسريب صوتي للفنان ميدو عادل من كواليس مسرحية سيد درويش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ