السماء تمطر عناكب في أمريكا.. ما القصة؟

قد يكون الجو مشمسًا في كاليفورنيا، ولكن السماء تمطر عناكب على رؤوس سكان الولاية، فقد يحكي السكان بأنه على طول الساحل الأوسط تتساقط شبكات عناكب من السماء.

تُظهر العديد من مقاطع الفيديو عبر الإنترنت هياكل بيضاء تطفو في الهواء وتلتصق بالأرض والمباني، والتي شبهها أحد السكان المحليين بـ أشياء شبكة العنكبوت المزيفة التي تشتريها من متجر الهالوين.

وفي حين أن هذه الحوادث غريبة، كشف عالم الأحياء أن "الحزام" وهو عبارة عن حرير تغزله العناكب الصغيرة للهجرة إلى موائل جديدة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال فريد لارابي، الأستاذ المساعد في علم الأحياء بجامعة ولاية سان خوسيه، لصحيفة SF Chronicle: "إنها عبارة عن خيوط من الحرير تستخدمها العناكب الصغيرة للتفريق".

وأضاف:"للهرب من المكان الذي ولدت فيه في الأصل، تقوم بغزل هذه الخيوط الحريرية وتعلق بها الرياح، مما يسحب العناكب إلى مكان جديد للعيش فيه، إلى موائل جديدة، حتى لا تتنافس مع أشقائها".



شارك أحد سكان كاليفورنيا مقطع فيديو على TikTok يطلب من الجمهور المساعدة في كشف لغز الشبكات المتساقطة، وقال في الفيديو: "إنها لزجة وحريرية وتسقط من السماء الحقيقية".

وواصل توضيح أن تلك الخيوط كانت موجودة في جميع أنحاء أعمدة الهاتف، وقال: "إنه أغرب شيء رأيته في حياتي"، كما شارك سكان مقاطعة مونتيري ومنطقة منتزه شبه جزيرة مونتيري الإقليمي في مشاهدة الشريط الغامض.

وقال أحد السكان المحليين لمحطة Kion56 الإخبارية المحلية، إن رائحة المواد الكيميائية تفوح منها، وعندما اشتعلت فيها النيران، انفجرت على شكل كرة نارية واحترقت مثل البلاستيك.

