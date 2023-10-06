عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

السماء تمطر عناكب في أمريكا.. ما القصة؟

صدى البلد

قد يكون الجو مشمسًا في كاليفورنيا، ولكن السماء تمطر عناكب على رؤوس سكان الولاية، فقد يحكي السكان  بأنه على طول الساحل الأوسط  تتساقط شبكات عناكب من السماء.

تُظهر العديد من مقاطع الفيديو عبر الإنترنت هياكل بيضاء تطفو في الهواء وتلتصق بالأرض والمباني، والتي شبهها أحد السكان المحليين بـ أشياء شبكة العنكبوت المزيفة التي تشتريها من متجر الهالوين.

txt

أعلى قمة جبل تتقلص عدة أمتار.. لهذا السبب

txt

العلماء يبتكرون روبوت يكشف عن سرطان الثدي.. تفاصيل

وفي حين أن هذه الحوادث غريبة، كشف عالم الأحياء أن "الحزام" وهو عبارة عن حرير تغزله العناكب الصغيرة للهجرة إلى موائل جديدة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال فريد لارابي، الأستاذ المساعد في علم الأحياء بجامعة ولاية سان خوسيه، لصحيفة SF Chronicle: "إنها عبارة عن خيوط من الحرير تستخدمها العناكب الصغيرة للتفريق".

وأضاف:"للهرب من المكان الذي ولدت فيه في الأصل، تقوم بغزل هذه الخيوط الحريرية وتعلق بها الرياح، مما يسحب العناكب إلى مكان جديد للعيش فيه، إلى موائل جديدة، حتى لا تتنافس مع أشقائها".


شارك أحد سكان كاليفورنيا مقطع فيديو على TikTok يطلب من الجمهور المساعدة في كشف لغز الشبكات المتساقطة، وقال في الفيديو: "إنها لزجة وحريرية وتسقط من السماء الحقيقية".

txt

حلقة النار..ظاهرة فلكية مذهلة تحدث خلال أيام.. تفاصيل

txt

عمرها 40,000 سنة.. العثور على أقدم قطعة مجوهرات في العالم

وواصل توضيح أن تلك الخيوط كانت موجودة في جميع أنحاء أعمدة الهاتف، وقال: "إنه أغرب شيء رأيته في حياتي"، كما شارك سكان مقاطعة مونتيري ومنطقة منتزه شبه جزيرة مونتيري الإقليمي في مشاهدة الشريط الغامض.

وقال أحد السكان المحليين لمحطة Kion56 الإخبارية المحلية، إن رائحة المواد الكيميائية تفوح منها، وعندما اشتعلت فيها النيران، انفجرت على شكل كرة نارية واحترقت مثل البلاستيك.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

أمطار على هذه المحافظات|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة وتحذر من الشبورة

محمود المخبزي يكشف كواليس قطع علاقة الأهلي وبيراميدز

مفاجأة سعيدة من الحكومة للمواطنين الأسبوع المقبل.. تفاصيل

بأوامر أوسوريو |نجم بيراميدز يقترب من الزمالك

حسام عاشور يفجر مفاجأة مدوية بشأن لاعبي الأهلي

نسألكم الدعاء.. التشخيص الأخير للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بخلايا سرطانية

أحمد الطنطاوي يجيّش المؤسسات الدولية ضد مصر.. وشبهة في بيان البرلمان الأوروبي

موضوعات متعلقة

أعلى قمة جبل تتقلص عدة أمتار.. لهذا السبب

العلماء يبتكرون روبوت يكشف عن سرطان الثدي.. تفاصيل

تحير العلماء.. تلسكوب جيمس ويب يكشف عن أجسام غامضة بالفضاء

حلقة النار..ظاهرة فلكية مذهلة تحدث خلال أيام.. تفاصيل

عمرها 40,000 سنة.. العثور على أقدم قطعة مجوهرات في العالم

هذا ما يفعله كوب الشاي في الصباح بالجسم

قطع بلاستيكية خطيرة في السحب تضر بالبشر| ما القصة؟

غلق الفم بشريط أثناء النوم يعالج الشخير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

حدث ليلا | الجالية المصرية بالخارج تؤيد السيسي .. تفاصيل جديدة بشأن صحة هاني الناظر .. كواليس قطع علاقة الأهلي وبيراميدز

الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي تجاوز كل الخطوط الحمراء

الحكومة تجهز مفاجأة لملايين المصريين خلال أيام|انخفاض أسعار السلع وأبرزها السكر والأرز

السماء تمطر عناكب في أمريكا.. ما القصة؟

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-10-2023 والقنوات الناقلة

بعد انخفاض 8 أيام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البرجر المنزلى

طريقة تحضير شوربة كرات اللحم والذرة

بعد انتشاره في أنحاء من العالم .. علامات تؤكد دخول البق بمنزلك ؟

تعرف على فوائد الطحينة للبشرة

فيديو

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ