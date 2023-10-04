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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حلقة النار..ظاهرة فلكية مذهلة تحدث خلال أيام.. تفاصيل

صدى البلد

سيستمتع محبي الفلك في الولايات المتحدة والمكسيك وأجزاء من أمريكا الجنوبية هذا الشهر بمشهد مبهر لكسوف الشمس حلقة النار.

وسيقع هذا الحدث الفلكي النادر في 14 أكتوبر، عندما يحجب قمر جديد أصغر قليلا من المتوسط ​​حوالي 90 في المائة من الشمس لمدة خمس دقائق تقريبا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وبالنسبة لأولئك الذين يريدون إلقاء نظرة على تلك الظاهرة المذهلة، أنشأت وكالة ناسا خريطة تفاعلية تكشف عن المناطق التي سيحدث فيها هذه الظاهرة الفلكية.

هذا النوع من الكسوف يحدث عندما يمر القمر بين الأرض والشمس في الوقت الذي يكون فيه القمر عند أبعد نقطة عن كوكبنا أو قريبًا منها.

وهو لا يحجب وجه الشمس تمامًا، على عكس الكسوف الكلي للشمس، ولهذا السبب سيبدو للحظات وكأن حلقة من النار تحيط بالقرص المظلم للقمر.

وفقًا لوكالة ناسا، سيحدث الحد الأقصى من حجب الشمس، وسيمر الكسوف عبر أجزاء من عدة ولايات بالولايات المتحدة بدءًا من الساعة 09:13 بتوقيت المحيط الهادئ (17:13 بتوقيت جرينتش) في ولاية أوريغون، وسيظهر بعد ذلك في كاليفورنيا ونيفادا ويوتا وأريزونا ونيو مكسيكو وتكساس.

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وسيعبر مسار الكسوف لاحقا أجزاء من المكسيك وغواتيمالا وبليز وهندوراس ونيكاراغوا وبنما وكولومبيا والبرازيل قبل أن ينتهي عند غروب الشمس في المحيط الأطلسي.

وفي الوقت نفسه، سيتمكن الناس في أجزاء أكبر بكثير من أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية من رؤية حجب أقل للشمس.
ومن المقرر أن يحدث كسوف كلي آخر للشمس في 8 أبريل 2024، وسيمر فوق المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

وفي هذه الأثناء، من المرجح أن يحصل ملايين الأشخاص في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية على منظر للكسوف الحلقي المذهل.

 

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