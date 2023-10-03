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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عمرها 40,000 سنة.. العثور على أقدم قطعة مجوهرات في العالم

صدى البلد

إحدى السمات المميزة للإنسان هي القدرة على خلق الأشياء من أجل الجماليات، وتعتبر المجوهرات هي حرفة وسلوك قديم أتقنها الإنسان، ويعرف الباحثون أن البشر كانوا يصنعون الإكسسوارات منذ آلاف السنين، ولكن ثبت صعوبة تحديد المدة التي استغرقتها هذه الصناعة.

ولكن أحد المؤشرات التي يمكن لعلماء الآثار البحث عنها يشمل البحث في موقع التنقيب المحيط حيث تكون الطبقات العميقة أقدم والعناصر القريبة من بعضها البعض عادة ما تثبت أنها من نفس العمر.

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ومع ذلك، فإن هذا ليس دائمًا دقيقًا تمامًا، كما اكتشف الباحثون الذين يعملون في كهف في بولندا، عندما عثروا على ما يعتقدون أنه أحد أقدم قطع المجوهرات في أي مكان في أوراسيا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

يمكن أن تتحرك المواد المدفونة في بعض الأحيان مع تغير المناخ أو الأحداث الجيولوجية، وبالتالي فإن تطور وتقدم التأريخ بالكربون المشع قد مكّن علماء الآثار من العمل بطرق أكثر دقة لقياس أعمار الآثار.

وهذا بالضبط ما فعله علماء الآثار العاملون في كهف ستاجنيا في بولندا، حيث عثر فريق من الباحثين من ألمانيا وإيطاليا وبولندا على قلادة عاجية يعتقد أن عمرها 41500 عام.

تحتوي النباتات والحيوانات على كميات ضئيلة من الشكل المشع للكربون (C14)، ولكن عندما تموت، يتحلل الكربون 14 تدريجيًا.

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معدل الانحلال الإشعاعي ثابت مع مرور الوقت، لذلك من الممكن تقدير عمر المواد التي تأتي من مواد نباتية أو حيوانية بشكل معقول عن طريق قياس ثاني أكسيد الكربون C14 المتبقي في المادة اليوم.

وإلى جانب العصر المذهل لقطعة المجوهرات، كان ذلك يدل على اقتراح آخر مثير ألا وهو ظهور نوع جديد من السلوك في التطور البشري.

كشفت الحفريات التي أجريت في عام 2010 عن القطعة لأول مرة، وهو الموقع المعروف أنه كان مأهولًا في السابق بمجموعات من إنسان نياندرتال والإنسان العاقل.

باستخدام تقنيات المسح والنمذجة ثلاثية الأبعاد، أعاد الفريق بناء القلادة بالكامل على جهاز كمبيوتر، وكشف لأول مرة عن نمط زخرفي مثقوب على سطحها، وهو في حد ذاته مصنوع من 50 علامة ثقب تشكل منحنى حلقي غير منتظم، وثقبين كاملين.

تم استخراج كميات صغيرة من الكولاجين من العاج والعظام لقياس عمرها، وقام الفريق لاحقًا بالإبلاغ عن النتائج التي توصلوا إليها من مختبرين منفصلين للتأريخ بالكربون المشع في ورقة بحثية منشورة في مجلة العلوم Nature.

وقد عاد كلا المختبرين بنتائج مماثلة، وقالت الدكتورة ويوليتا نواتشيفسكا من جامعة فروتسواف، وهي مؤلفة مشاركة في البحث، لمجلة بي بي سي ساينس فوكاس: "تُظهر قطعة المجوهرات هذه الإبداع العظيم والمهارات اليدوية غير العادية لأعضاء مجموعة هومو العاقل الذي عاش في هذا الموقع قديما".

يبلغ سمك الحوالي 3.7 ملم، مما يظهر دقة مذهلة في نحت الثقوب والفتحتين لارتدائها.

 

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