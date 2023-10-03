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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

غلق الفم بشريط أثناء النوم يعالج الشخير.. تفاصيل

صدى البلد

هل يمكن لشيء بسيط  وإن كان غريبًا مثل إغلاق فمك أثناء النوم أن يحل عددًا كبيرًا من المشكلات الصحية الشائعة، بدءًا من رائحة الفم الكريهة وحتى الجري والشخير؟

في الواقع هناك الكثير من الادعاءات التي تجتاح منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" بأن ربط الفم يساعد في التخلص من الذقن المزدوجة، ويعزز خطوط الفك المترهلة، بل ويساعدك على الجري بشكل أسرع.

نشر مستخدمو TikTokkers مقاطع فيديو تتحدث عن فوائد شريط الفم، والذي يتضمن إما لصق الشريط عموديًا عبر الشفاه أو قطريًا عبر الفم على شكل صليب ، مما اجتذب أكثر من 25 مليون مشاهدة.

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يعتمد ربط الفم على مبدأ أن التنفس عن طريق الأنف فالشهيق والزفير من خلال الأنف، أفضل بالنسبة لك لأنه يشجع على إطلاق أكسيد النيتريك، وهي مادة كيميائية تفتح المسالك الهوائية ويعتقد أيضًا أنها تساعد الجسم على الحركة، الالتهابات لا يتم إنتاج أكسيد النيتريك عند التنفس عن طريق الفم.

ولكن هل هناك أي أساس علمي لهذه الادعاءات؟

ليس هناك شك في أن أكسيد النيتريك نفسه له فوائد صحية عديدة، على سبيل المثال، فهو يريح العضلات الداخلية للأوعية الدموية، مما يزيد من تدفق الدم، مما يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم - ويتفق الخبراء على أن التنفس من الأنف يساعد في الاحتفاظ بالمزيد من أكسيد النيتريك.

يقول روبن ماكنيليس، أخصائي العلاج الطبيعي للرئة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في لندن: "عندما تزفر من خلال أنفك، يتم ترسيب 75% من أكسيد النيتريك الناتج وإعادة تدويره في الأنف، ولكن إذا قمت بالزفير من خلال فمك، فسيتم فقدان أكثر من 75% من أكسيد النيتريك".

لكن الأمر لا يتعلق فقط بأكسيد النيتريك، ويضيف: "مع التنفس عن طريق الأنف، يمر الهواء عبر هياكل الأنف ويلتقط الكثير من الحرارة والرطوبة، وهذا مفيد لأنك تحتاج إلى أكسجين تصل درجة حرارته إلى 37 درجة مئوية ومشبع بالرطوبة'. ليتم امتصاصه في أنسجة الرئة".

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يقوم الأنف أيضًا بتصفية البكتيريا وحبوب اللقاح والملوثات، ويقول روبن ماكنيليس: "ولكن إذا كنت تتنفس من خلال الفم، يكون الهواء أكثر جفافًا وبرودة، مما يعني أنه يجب أن ينتقل إلى أسفل القصبات الهوائية قبل أن يتم امتصاصه - وهذا يمكن أن يشجع على فرط التنفس والتنفس الزائد".

يستخدم بعض الرياضيين لاصق الفم ليلاً لتحسين سرعتهم وقدرتهم على التحمل، ويبدو أن هذا مدعوم بأبحاث، بما في ذلك دراسة أجراها جورج دالام، أستاذ صحة الإنسان والحركة في جامعة كولورادو، والتي وجدت أن العدائين الذين أغلقوا أفواههم بشريط أثناء اختبارات المشي كان أداؤهم أفضل بعد التدريب على هذه التقنية لمدة ستة أشخاص، أشهر من أولئك الذين يرتدون مشابك الأنف ويتنفسون من خلال أفواههم.

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