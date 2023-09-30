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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رائد فضاء أمريكي يسجل أطول فترة إقامة في الفضاء.. تفاصيل

صدى البلد

سجل رائد الفضاء ناسا "فرانك روبيو" هذا الأسبوع رقمًا قياسيًا أمريكيًا لأطول رحلة فضائية مستمرة، حيث سجل 371 يومًا في المدار.

 

بينما كان روبيو يخطط لقضاء ستة أشهر فقط على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، فقد أصبح محاصرًا إلى جانب زميليه الروسيين بعد أن اصطدمت سفينتهم بقطعة من الحطام الفضائي، مما أدى إلى تمزق خزان المبرد.

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خلال فترة وجوده على متن المحطة الفضائية، دار روبيو حول كوكبنا 5936 مرة وسافر ما يعادل 328 رحلة إلى القمر، بحسب ما نشرت صحيفة  "ديلي ميل" البريطانية.


ولكن لم تتيح تلك المدة التي قضاها فرانك في المدار أن يكون رقم قياسيًا عالميًا، فهناك من بقوا لفترات أطول في المدار، لأن إن الرقم القياسي الأمريكي العرضي الذي سجله روبيو هو في الواقع ثالث أطول وقت يقضيه الإنسان في الفضاء على الإطلاق، حيث حصل على المراكز الأولى رائدا فضاء روسيان.

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فالرقم القياسي لأطول رحلة فضائية مستمرة لا يزال يحمله فاليري بولياكوف الذي عاش على متن محطة مير الفضائية في الفترة ما بين 8 يناير 1994 و22 مارس 1995.

عندما عاد بولياكوف إلى الأرض بعد 437 يومًا و17 ساعة و38 دقيقة، كان قد سافر ما يقرب من 187 مليون ميل وقام بـ 7075 دورة حول الأرض.

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