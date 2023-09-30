حقيقة أم خدعة.. العثور على جثمان كائن فضائي في المكسيك| صور

عندما تم عرض جثتين من الكائنات الفضائية أمام الكونجرس المكسيكي في وقت سابق من هذا الشهر، أثار ذلك ضجة كبيرة في جميع أنحاء العالم.

بأجسامها الصغيرة، وأيديها ذات الأصابع الثلاثة، وجماجمها الطويلة الغريبة، بدت العينات المحنطة وكأنها خليط بين البشر والمخلوق خارج كوكب الأرض.

والأكثر غرابة هو أن تجاويفها الداخلية تحتوي أيضًا على غرسات من معادن نادرة وبيض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومع ذلك، فقد تبين لاحقًا أن الجثث، التي تم العثور عليها محفوظة في منجم في بيرو ويفترض أن يعود تاريخها إلى 1000 عام ، قد فضح العلماء أنها مزيفة قبل عامين.



الجدير بالذكر أن هناك خمس مرات تم فيها خداع العالم تقريبًا للاعتقاد بأنه تم العثور على بقايا كائنات فضائية على الأرض، ونبرز بعض منهم.

"آتا" الفضائي

قبل 20 عامًا كان هناك اكتشاف آخر لما يسمى بالكائن الفضائي المحنط في أمريكا الجنوبية، وهذه المرة كانت في تشيلي، في صحراء أتاكاما على وجه التحديد - ولهذا السبب أطلق عليها لقب "آتا".

كان يُعتقد في الأصل أن الهيكل العظمي الذي يبلغ طوله 6 بوصات من المحتمل أن يكون من أصل خارج كوكب الأرض لأنه يحتوي على جمجمة مخروطية الشكل و10 ضلوع فقط بدلاً من 12 ، وهي ميزة لم يسبق رؤيتها لدى البشر من قبل.

ومع ذلك، فإن دراسة الحمض النووي للعظام استبعدت ذلك لاحقًا، وأثبتت الاختبارات الجينية التي أجريت في جامعة كاليفورنيا وسان فرانسيسكو وجامعة ستانفورد بشكل لا يقبل الجدل أن البقايا كانت لأنثى بشرية ماتت قبل 45 عامًا.

في البداية، قال العلماء إن الهيكل العظمي ينتمي إلى طفل يبلغ من العمر حوالي 6 إلى 8 سنوات، لكنهم كشفوا لاحقًا أنه من المحتمل أن يكون جنينًا، أو طفلًا مات بعد وقت قصير من ولادته.

ووجد التحليل أن مظهرها غير المعتاد يمكن تفسيره بسلسلة من الطفرات الجينية المرتبطة بالتقزم وغيره من اضطرابات العظام والنمو.



كائن فضائي في الثلاجة

إذا زارت الكائنات الفضائية الأرض، فقد تعتقد أنه من غير المرجح أن ينتهي الأمر بأحدهم في ثلاجة امرأة روسية، ولكن هذا بالضبط ما زعمته مارتا إيجوروفنام في عام 2011.

واحتفظت بالكائن الغامض في الفريزر لمدة عامين في منزلها بمدينة بتروزافودسك غرب روسيا، قبل أن تشارك عدة صور لإثبات وجوده.

وبحسب ما ورد تم انتشال الجثة من قبل الآنسة إيجوروفنام من موقع تحطم جسم غامض بالقرب من منزلها الصيفي في عام 2009.

وقالت إنها اقتربت من الحطام المشتعل والمعدن المتفتت - الذي وصفته بأنه ساخن بشكل لا يطاق، وأن الرجل الذي كان يرقد في مكان قريب كان كائنًا فضائيًا ميتًا.

تم وصف المخلوق بأنه يبلغ طوله قدمين وله رأس ضخم وعينان منتفختان كبيرتان ومظهر في مكان ما بين سمكة وإنسان.

وقال كاتب الخوارق مايكل كوهين عن هذا الاكتشاف: "قد يكون هذا خدعة متقنة، ولكن لا ينبغي استبعاد احتمال أن يكون هذا كائنًا فضائيًا حقيقيًا".

تشريح جثة كائن فضائي

في عام 1995، ادعى راي سانتيلي أنه يمتلك لقطات من حادثة Roswell UFO عام 1947 لتشريح جثة كائن فضائي.

يُقال إن الفيلم يُظهر آثار الحادث المفترض خارج كوكب الأرض، مع وجود شخص بهيئة غريبة على طاولة العمليات لديها جرح كبير في ساقهم اليمنى، إلى جانب عيون كبيرة وجمجمة.



مع ذلك، لم يعترف سانتيلي في النهاية إلا بعد 11 عامًا بأن اللقطات كانت إعادة بناء لما ادعى أنه شاهده سابقًا، وبحسب ما ورد جنى سانتيلي الملايين من اللقطات، بعد أن باعها لمحطات تلفزيون في 33 دولة.

وادعى لاحقًا زميله صانع الأفلام سبيروس ميلاريس أن اللقطات كانت مزورة باستخدام أعضاء الحيوانات وأدمغة الخنازير في شقة بشمال لندن.

شخص غريب في سيبيريا

في عام 2011، في الأراضي القاحلة المتجمدة في سيبيريا، ادعى اثنان من المشاة أنهم عثروا على بقايا كائن فضائي في نقطة ساخنة معروفة للأجسام الطائرة المجهولة.

ومن المفترض أنه تم اكتشاف جسده النحيل والمتضرر بشدة وهو نصف مدفون في الثلج بالقرب من إيركوتسك في روسيا.

تم نشر مقطع فيديو له على الإنترنت وحقق نجاحًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم، حيث ادعى المؤمنون به أنه أصيب عندما اصطدم جسم غامض بالأرض.

جاء ذلك في أعقاب تقارير عن مركبة فضائية غريبة تندفع نحو الأرض قبل شهر واحد فقط.

لكن اتضح أن الجثة كانت مصنوعة من فتات الخبز ومغطاة بجلد الدجاج كجزء من خدعة متقنة.

جنين كائن فضائي

في عام 2004، تم إطلاق تنبيه كبير للشرطة بعد اكتشاف جنين محتمل يشبه الكائن الفضائي في الحديقة الخلفية لأحد المنازل في مقاطعة دورهام.

تم استدعاء خبراء الطب الشرعي، إلى جانب الجراح، لكن الفحص الدقيق كشف أن الاكتشاف كان أكثر هزلية بكثير مما كان يعتقد في الأصل، ليتضح أن الجسم كان في الواقع لعبة سكاردوكس الفضائية.



المريخي المكسيكي

وهو مجرد خليط من عظام الإنسان والحيوان، هذا وفقًا لفريق من الخبراء أنشأه ألكسندر سوكولوف من مدونة فيديو علماء ضد الأساطير على YouTube، الذين قاموا بتحليل البقايا في عام 2021.

تم العثور على أحد ما يسمى بـ الكائنات الفضائية لديه عظم فخذ حيث يجب أن يكون عظم ذراعه العلوي، بينما يُعتقد أن رأسه تم إنشاؤه من الجزء الخلفي من جمجمة اللاما أو الألبكة.

وقال الفريق إنه يبدو أن الجزء الوجهي من الجمجمة قد انكسر، ولم يتبق سوى حالة الدماغ، وقال سوكولوف في فيلمه الوثائقي على يوتيوب لعام 2021: “تظهر المقارنة أن تجويف جمجمة الزواحف يناسب تمامًا تجويف جمجمة اللاما، موقع البصلات الشمية، والأذن الداخلية، ونصفي الكرة المخية والدماغ الصغير، يتطابق تمامًا مع تلك الموجودة في جمجمة اللاما”.

وقال الباحثون إن عظمة الفخذ في إحدى العينات كانت عظم فخذ بشري، لكنها وُضعت رأسًا على عقب. أما عظم الفخذ الآخر فكان عبارة عن قصبة من الجزء السفلي من ساق الإنسان.

وهذا من شأنه أن يجعل من المستحيل على الفضائي المشي، ليس ذلك فحسب، بل تم وضع العديد من أصابعه رأسًا على عقب أيضًا.