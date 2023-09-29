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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زعيم كوريا الشمالية يزيح الغطاء عن تماثيل ضخمة لهؤلاء القادة.. من هم ؟

صدى البلد

قام  زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" بالكشف عن تماثيل للزعيمين الأعلى السابقين في كوريا الشمالية كيم جونج إيل وكيم إيل سونج، واستعرض كيم التماثيل العملاقة في اجتماع لحزب العمال الكوري، الحزب الحاكم الوحيد في البلاد.

كان كيم  قد تولي السلطة خلفا لوالده كيم جونج إيل في عام 2011، وواصل عبادة الشخصية والطموحات النووية التي تأسست في ظل حكم الزعيم السابق، وكان جونج إيل نجل مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونج.

 

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غالبًا ما يتم تصوير الزعيمين معًا في الأعمال الفنية الدعائية التي تنتجها الدولة، وتحرص الأسرة الكورية الشمالية الحاكمة على التأكيد على استمرارية أسرة كيم مع تصوير كل جيل على أنه الوريث الطبيعي.


في أبريل 1972، قام كيم جونج إيل ببناء النصب التذكاري بمناسبة عيد ميلاد كيم إيل سونج الستين، في البداية، كان النصب التذكاري العملاق يظهر "القائد العظيم" المطل على بيونج يانج وحده، وفي وقت لاحق تم إضافة تمثال لكيم جونج إيل بعد وفاته.

كان التمثال في البداية كيم جونغ إيل يرتدي معطفًا طويلًا على الرغم من أنه تم تغييره إلى سترة كان يرتديها الدكتاتور في كثير من الأحيان.

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ووفقا لتقارير كوريا الجنوبية، فقد تم جمع التكلفة العالية لإعادة بناء النصب التذكاري من خلال التبرعات القسرية من قبل العمال الكوريين الشماليين الذين كانوا يعملون في الخارج.

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