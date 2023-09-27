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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

غبار أسود غامض يصطدم بالأرض يثير حيرة العلماء.. ما القصة؟

صدى البلد

كان العلماء  في وكالة ناسا يعملون على العينات المختلفة التي اصطدمت بالأرض قبل أن يصادفوا غبارًا أسود غامضًا.

كانت الكبسولة الصغيرة قد قامت برحلة طولها 63 ألف ميل إلى الأرض من المركبة الفضائية أوزوريس ريكس هذا الأسبوع، وكانت تحتوي على قطع من الصخور من كويكب بينو الخطير، وهبطت في صحراء يوتا في الولايات المتحدة.

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تم وصف بينو بأنه أخطر كويكب في النظام الشمسي، ولديه فرصة واحدة من 2700 فرصة للاصطدام بالأرض في عام 2182، ويأمل الخبراء أنه من خلال تحليل عينات منه، قد يتمكنون من إبلاغ أنظمة الدفاع المحتملة إذا بدأ الطيران نحو كوكبنا.

عندما فتح العلماء علبة العلوم OSIRIS-REx في مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستن، وجدوا شيئًا لم يتوقعوه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وسقط وجود غبار وحطام أسود مجهول من الصخر عند الفتح، مما دفع الباحثين إلى وقف عملهم على الفور، وأوضح متحدث باسم ناسا: “قام العلماء والمهندسون بإزالة الغطاء ورأوا غبارًا أسودًا وحطامًا على أسطح سطح إلكترونيات الطيران وTAGSAM. وسيخضع هذا الغبار لتحليل سريع لتحديد ما إذا كان في الواقع مادة من الكويكب بينو.

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وأضافت ناسا:"في نهاية المطاف، يؤدي هذا إلى تسريع عملية التفكيك. هناك مستوى عالٍ جدًا من التركيز من جانب الفريق – سيتم الكشف عن العينة بقدر مذهل من الدقة لاستيعاب عملية إزالة الأجهزة الدقيقة حتى لا تتلامس مع العينة الموجودة بالداخل".

وتقول ناسا إنها ستعقد مؤتمرا صحفيا في الأسابيع القليلة المقبلة لمشاركة جميع النتائج الأولية التي توصلت إليها من عينة غبار الكويكب.

يبلغ عرض بينو أقل بقليل من 1640 قدمًا (500 متر)، وهو كبير بما يكفي لإحداث حفرة ضخمة يبلغ طولها ثلاثة أميال (6 كيلومترات) على سطح الأرض.

كما أنه سيولد طاقة كافية لإنتاج انفجار قطبي قوي بما يكفي لتسوية المباني على مساحة مئات الكيلومترات المربعة، وفقًا لبرنامج 'Earth Impact' التابع لكلية إمبريال كوليدج.

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