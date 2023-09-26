تحذير من ووهان.. جائحة جديدة في طريقها للانتشار

حذرت الدكتورة التي تعرف بـ "المرأة الواطواط" في ووهان من أن تفشيًا آخر ناجمًا عن فيروس تاجي مختلف قد يحدث خلال الفترة المقبلة.

حذر الدكتور "شي تشنج لي"، عالم الفيروسات في معهد ووهان لعلم الفيروسات سيئ السمعة (WIV) في الصين، وعلماء آخرون في بحث حديث من أن العالم يجب أن يكون مستعدًا لتفشي المرض مرة أخرى.

وقالوا إنه نظرًا لأن الفيروسات التاجية مثل Covid-19 تسببت في ظهور الأمراض من قبل، فهناك احتمال كبير أن تتسبب في تفشي المرض في المستقبل، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

حصلت الدكتورة "تشنج لي" على لقبها بسبب موقعها كواحدة من أبرز الخبراء في الفيروسات التاجية في الخفافيش، حيث كان عملها غالبًا ما يأخذها إلى الكهوف للعثور على أخطر سلالات الفيروسات قبل إعادتها إلى ووهان للدراسة.

ويُخشى أن يكون عملها مرتبطًا بجائحة كوفيد وسط مخاوف من تسرب الفيروس من مختبرها، وهو ما يُعرف بفرضية'تسرب المختبر، ويشكك المسؤولون الصينيون في ذلك، قائلين إن الفيروس ظهر بشكل طبيعي بعد انتقاله من الحيوانات إلى البشر.

تم إجراء هذه الورقة من قبل فريق في WIV، وقد تم إدراج الدكتور تشنغ لي كأحد المؤلفين الرئيسيين، وكتب العلماء في الدراسة التي نُشرت في يوليو: "من شبه المؤكد أنه سيكون هناك ظهور مرض في المستقبل ومن المحتمل جدًا ظهور مرض فيروس كورونا مرة أخرى".

وأضاف:"لا يمكن إنكار أنه إذا تسبب أحد أنواع فيروس كورونا في ظهور المرض من قبل، فهناك فرصة كبيرة لتسببه في تفشي المرض في المستقبل".

فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي تعيش في مجموعة متنوعة من الحيوانات بما في ذلك الخفافيش والخنازير والبانغولين.

ويمكن أن تنتشر أيضًا إلى البشر مما يؤدي إلى تفشي المرض، بما في ذلك تفشي السارس عام 2003، الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص، وجائحة كوفيد 2019، التي خلفت أكثر من مليون حالة وفاة في الولايات المتحدة وحدها.

ويخشى العلماء أن ينتقل فيروس كورونا آخر إلى البشر في المستقبل، مما قد يؤدي إلى خطر تفشي المرض على نطاق واسع آخر.

استعرضت الدراسة التي قادها WIV الأدبيات المتعلقة بـ 40 نوعًا معروفًا من فيروسات التاجية بالإضافة إلى إجراء اختبارات معملية على عدد منها.