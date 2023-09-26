عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحذير من ووهان.. جائحة جديدة في طريقها للانتشار

صدى البلد

حذرت الدكتورة التي تعرف بـ "المرأة الواطواط" في ووهان من أن تفشيًا آخر ناجمًا عن فيروس تاجي مختلف قد يحدث خلال الفترة المقبلة.

حذر الدكتور "شي تشنج لي"، عالم الفيروسات في معهد ووهان لعلم الفيروسات سيئ السمعة (WIV) في الصين، وعلماء آخرون في بحث حديث من أن العالم يجب أن يكون مستعدًا لتفشي المرض مرة أخرى.

txt

والجائزة مبلغ مالي ضخم.. دولة تقيم مسابقة لـ اختيار المواطن الأكثر كسلًا

txt

ناسا تعثر على صخور فضائية تحمل مفاجأة عن أصل الإنسان

وقالوا إنه نظرًا لأن الفيروسات التاجية مثل Covid-19  تسببت في ظهور الأمراض من قبل، فهناك احتمال كبير أن تتسبب في تفشي المرض في المستقبل، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

حصلت الدكتورة "تشنج لي" على لقبها بسبب موقعها كواحدة من أبرز الخبراء في الفيروسات التاجية في الخفافيش، حيث كان عملها غالبًا ما يأخذها إلى الكهوف للعثور على أخطر سلالات الفيروسات قبل إعادتها إلى ووهان للدراسة.

ويُخشى أن يكون عملها مرتبطًا بجائحة كوفيد وسط مخاوف من تسرب الفيروس من مختبرها، وهو ما يُعرف بفرضية'تسرب المختبر، ويشكك المسؤولون الصينيون في ذلك، قائلين إن الفيروس ظهر بشكل طبيعي بعد انتقاله من الحيوانات إلى البشر.

تم إجراء هذه الورقة من قبل فريق في WIV،  وقد تم إدراج الدكتور تشنغ لي كأحد المؤلفين الرئيسيين، وكتب العلماء في الدراسة التي نُشرت في يوليو: "من شبه المؤكد أنه سيكون هناك ظهور مرض في المستقبل ومن المحتمل جدًا ظهور مرض فيروس كورونا مرة أخرى".

وأضاف:"لا يمكن إنكار أنه إذا تسبب أحد أنواع فيروس كورونا في ظهور المرض من قبل، فهناك فرصة كبيرة لتسببه في تفشي المرض في المستقبل".

فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي تعيش في مجموعة متنوعة من الحيوانات بما في ذلك الخفافيش والخنازير والبانغولين.

txt

غرائب وعجائب.. طائرة تصل دون حقائب الركاب لسبب غريب

txt

بسبب راكب.. فوضى داخل طائرة ركاب أمريكية| تفاصيل

ويمكن أن تنتشر أيضًا إلى البشر مما يؤدي إلى تفشي المرض، بما في ذلك تفشي السارس عام 2003، الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص، وجائحة كوفيد 2019، التي خلفت أكثر من مليون حالة وفاة في الولايات المتحدة وحدها.

ويخشى العلماء أن ينتقل فيروس كورونا آخر إلى البشر في المستقبل، مما قد يؤدي إلى خطر تفشي المرض على نطاق واسع آخر.

استعرضت الدراسة التي قادها WIV الأدبيات المتعلقة بـ 40 نوعًا معروفًا من فيروسات التاجية بالإضافة إلى إجراء اختبارات معملية على عدد منها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا

أخبار سعيدة خلال ساعات.. أحمد موسى يعلن مفاجأة لـ المصريين على الهواء.. فيديو

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

قسمة ونصيب.. شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته

جرح قطعي بالرأس.. تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

واقعة ركلة جزاء الزمالك تصل لـ "كاف وفيفا".. تعرف رد الفعل

موضوعات متعلقة

والجائزة مبلغ مالي ضخم.. دولة تقيم مسابقة لـ اختيار المواطن الأكثر كسلًا

ناسا تعثر على صخور فضائية تحمل مفاجأة عن أصل الإنسان

دراسة: الآباء أفضل من الأمهات في المذاكرة لـ الأبناء

ما يقرب من ربع مليون جنيه.. بريطاني ينفق أمواله لاستعادة دراجاته المسروقة| صور

غرائب وعجائب.. طائرة تصل دون حقائب الركاب لسبب غريب

بسبب راكب.. فوضى داخل طائرة ركاب أمريكية| تفاصيل

سائحة بريطانية تحكي لحظات مرعبة لـ زلزال المغرب

وباء جديد ينتشر في العالم أساسه الخنازير.. العلماء يحذرون

ترشيحاتنا

ماذا حدث لحظة مولد النبي الكريم؟ .. مشهد تقشعر له الأبدان

تحذير من ووهان.. جائحة جديدة في طريقها للانتشار

يوسف القعيد: هيكل ارتبط بالقضية الفلسطينية.. والزمن الذي عاش فيه صعب تكراره|حوار

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

اليوم.. انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا 1

«وتقلبك في الساجدين».. هل تعني أن النبي من سلالة لم تعرف الكفر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الآيربودز.. رجل يقفز في المجاري| شاهد

دخل جينيس برقمين.. مفاجأة صادمة بشأن هدية طلبها أطول رجل بالشرقية

أغرب زفة في مصر تتصدر التريند.. العريس والعروسة سايقين سكوتر كهربائي| شاهد

وصل للتعدي بالأيدي..شجار عنيف بين ضابط وضابطة يثير جدلا في العراق..فيديو

فيديو

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

حرب جواسيس وسرقة كؤوس النادي.. أبرز تصريحات حسين لبيب / فيديو جراف

موعد انطلاقها ومتى وتنتهي.. مواعيد وجدول الانتخابات الرئاسية 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ