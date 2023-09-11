غرائب وعجائب.. طائرة تصل دون حقائب الركاب لسبب غريب

لا يزال عالم الطيران مليئا بالغرائب والعجائب والحوادث الغريبة التي يكشف عنها الركاب من حول العالم، وكان آخرها وصول طائرة بدون حقائب الركاب.

وتعود الواقعة عقب وصول طائرة سويسرية كانت متجهة من زيوريخ إلى بيلباو في إسبانيا السبت الماضي، من دون أمتعة الركاب.

وأفادت صحيفة "بليك" الأسبانية أن ركاب الرحلة التابعة للخطوط الجوية السويسرية والمتجهة إلى المدينة الواقعة في شمال إسبانيا، انتظروا لأكثر من ساعتين مساء السبت أمام الحزام الناقل الذي توضع عليه الحقائب، لكن من دون جدوى.



وأكد الناطق باسم الخطوط الجوية السويسرية كافين أمبالام أن الطائرة التي تعمل لصالح شركة الطيران إديلويس أقلعت مع 111 راكباً ومن دون أي أمتعة على متنها، وأرجعت الشركة هذا السبب إلى نقص العمالة في المطار.