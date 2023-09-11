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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب راكب.. فوضى داخل طائرة ركاب أمريكية| تفاصيل

طائرة
طائرة

كشفت صحيفة "مترو" البريطانية عن تفاصيل ما حدث داخل طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية.

واندلعت حالة من الفوضى على متن طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية، بعد أن حاول راكب جامح دخول قمرة القيادة، مما اضطر قائد الطائرة بعد ذلك إلى القيام بهبوط اضطراري.

وذكرت الصحيفة أن هذه الرحلة يونايتد إيرلاينز رقم 1641، التي كانت في طريقها من شيكاغو إلى لوس أنجليس، من مطار شيكاغو أوهير الدولي، لكنها اضطرت سريعاً إلى الهبوط بعد أن نهض أحد الركاب وهرع إلى قمرة القيادة.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، إن الراكب حاول فتح مقصورة القيادة وأبواب الخروج في طائرة البوينج 737، لكنه لم ينجح في النهاية.

وعندما هبطت الطائرة، كان ضباط إنفاذ القانون عند البوابة، في انتظار القبض على الراكب. ولا يزال من غير الواضح ما هي التهم الموجهة إلى هذا الشخص، أو سبب قيامه بهذا التصرف.

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