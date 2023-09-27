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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يشبه الشبح .. العلماء يكتشفون أغرب أخطبوط في هاواي

صدى البلد

يبدو أن عيد الهالوين جاء مبكرًا تحت الأمواج، حيث اكتشف الباحثون مؤخرا أخطبوطًا يشبه الشبح وترجع سلالته الى فصيلة نادرة من هذا المخلوق البحري.

اكتشف فريق من مستكشفي المحيطات الأخطبوط النادر "دامبو" على عمق 5518 قدمًا (1682 مترًا) تحت السطح، قبالة سواحل هاواي، وقد حصل الأخطبوط دامبو على اسمه من التشابه المذهل مع الشخصية الكرتونية دامبو الفيل التي ظهرت عام 1941، إذ يمتلك زعانف كبيرة تشبه الأذنين تبرز فوق عينيه.

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وفي الفيديو الذي التقطته منظمة Ocean Exploration Trust، يمكن رؤية الأخطبوط وهو يحرك أذنيه لدفع نفسه عبر الماء.

وكما تظهر اللقطات فأن أخطبوطات دامبو تتمتع أيضًا بقدرة محايدة على الطفو، مما يسمح لها بالانجراف بهدوء عبر ظلام البحار العميقة، بحسب ما نشرت صحيفة  “ديلي ميل” البريطانية. 

وفي حين أن هذا المخلوق قد يبدو غريبًا بالنسبة للبعض، إلا أن العديد من المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي وجدوا أن الحيوان أكثر لطفًا من كونه مخيفًا.

ويبلغ طول العينة الموجودة في الفيلم حوالي 2 قدم، وهي كبيرة جدًا بالنسبة لأنواع لا يزيد طولها في الغالب عن 8 إلى 12 بوصة، ومع ذلك، فهذه مجرد زريعة صغيرة مقارنة بأكبر أخطبوط دامبو تم العثور عليه على الإطلاق، والذي يبلغ طوله 5 أقدام و10 بوصات ويزن حوالي 6 كجم.

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ويعتبر الأخطبوط دامبو هو الأعمق بين جميع الأخطبوطات، حيث يعيش على أعماق تتراوح بين 1000 و7000 متر، وهو نادر ومتكيف بشكل فريد مع ظروف الحياة القاسية في قاع المحيط.

وباستخدام زعانفها القوية والتوجيه بأطرافها الثمانية المكففة، تستطيع هذه المخلوقات الرائعة البقاء على قيد الحياة من خلال أكل أي حلزون وديدان تجدها في قاع المحيط.

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