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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تنتقل من الفئران للبشر.. دودة قاتلة تنتشر في أمريكا تسبب هذه الأمراض|تفاصيل

صدى البلد

انتشرت دودة طفيلية معروفة بأنها تسبب عدوى دماغية قاتلة عندما تنتقل من الفئران إلى البشر في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وأكد باحثون من جورجيا وتكساس وميسيسيبي أن الفئران الميتة التي تم العثور عليها في حديقة حيوان أتلانتا كانت مصابة بالطفيلي A. cantonensis، أو الدودة الرئوية، على الأقل في وقت مبكر من عام 2019.

عادة ما يكون موطن الدودة الرئوية في آسيا وجزر المحيط الهادئ، ولكنها تهاجر بشكل مطرد إلى الغرب بفضل السفر الدولي والتجارة العالمية والمناخ المتغير الذي يجعل المواقع الجديدة أكثر ملاءمة للعيش، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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وتعتبر حالات العدوى من الفئران إلى البشر نادرة، ولكن لم يُسمع عنها من قبل. وتم اكتشاف 6 حالات إصابة بشرية في الفترة من 2011 إلى 2017 في عدة ولايات جنوبية، بالإضافة إلى هاواي، حيث تصدرت عناوين الأخبار بعد أن أصيب بها 10 زوار في عام 2018 وحده.

تبدأ دورة الحياة الطبيعية للطفيلي وتنتهي بالقوارض التي تصاب بالعدوى عندما تأكل القواقع والرخويات التي تأوي يرقات الدودة.

ومن المرجح أن يصاب البشر بالعدوى عندما يأكلون تلك الرخويات المصابة أو الخضار المغطاة بمخاط تلك الرخويات، لكنهم لا يستطيعون نقلها إلى إنسان آخر.

ومعظم الأشخاص الذين يصابون بالديدان الرئوية سوف يتعافون دون علاج طبي، لكن إذا أصابت الدودة الإنسان ثم انتقلت إلى الدماغ، فيمكن أن تؤدي إلى حالة نادرة من التهاب السحايا اليوزيني الناجم عن التهاب الأغشية التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي.

وفي الفترة من 2019 إلى 2022، أجرى أطباء بيطريون من جامعة جورجيا، وجامعة تكساس إيه آند إم، وجامعة ولاية ميسيسيبي، وحديقة حيوان أتلانتا في عاصمة جورجيا، اختبارات على 33 فأرًا بنيًا ميتًا عُثر عليها في أراضي حديقة الحيوان.

وعلى وجه التحديد، قاموا بفحص الأنسجة من أدمغة الفئران الميتة، والقلوب، والكبد، والكلى، والرئتين، والطحال، والعضلات الهيكلية، والجلد، والجهاز الهضمي، والغدد الكظرية، والغدد التناسلية.

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وكان لدى سبعة من الفئران ديدان، أو ديدان خيطية كما يشير إليها الباحثون، في القلب والشريان الرئوي وأنسجة المخ.

وقال الباحثون: 'اكتشاف الحالات الأصلية لعدوى A. cantonensis في القوارض المضيفة النهائية التي تم جمعها خلال 2019-2022 في ولاية جورجيا، يشير إلى أن هذا الطفيلي حيواني المنشأ قد تم إدخاله إلى منطقة جديدة في جنوب شرق الولايات المتحدة وتوطينه فيها"

ونشرت النتائج التي توصلوا إليها في مجلة الأمراض المعدية الناشئة التي يصدرها مركز السيطرة على الأمراض.

كانت أربع حالات إصابة مؤكدة بالطفيل الذي يصيب الدماغ بمثابة جرس إنذار لعلماء الأوبئة الذين كانوا يتتبعون انتشار الأمراض من أماكنها الأصلية إلى مناطق بعيدة مثل الولايات المتحدة.

ومع استمرار ارتفاع درجة حرارة المناخ العالمي، ستبدو المزيد من الأماكن وكأنها الموطن الأصلي لدودة الرئة في جنوب شرق آسيا، مما يجعل المزيد من الأماكن مثل جنوب شرق الولايات المتحدة بيئة معيشية مناسبة، ويعني الموسم الدافئ الطويل أيضًا وقتًا أطول لازدهار الطفيلي وإصابة المزيد من الأنواع.


البشر الذين يأكلون القواقع أو الرخويات المصابة، غالبًا ما يكونون جرئين وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، لكن ليس من المضمون ظهور أي أعراض عليهم.

قد يعانون أولاً من الغثيان والقيء بعد بضع ساعات إلى بضعة أيام من تناول الحلزون الملوث. لا يوجد علاج محدد للديدان الرئوية وعادة ما يتم حلها من تلقاء نفسها.

قد تتبعها أعراض عصبية مثل الصداع، وتصلب الرقبة، والوخز أو الشعور بالدبابيس والإبر في الأطراف، والحساسية للضوء.

يعد التهاب السحايا اليوزيني الناتج عن عدوى الدودة الرئوية أمرًا نادرًا، حيث لم يتم تسجيل سوى حوالي 3000 حالة فقط على مستوى العالم منذ عام 1944. ومع ذلك، قد يكون هذا أقل من العدد، لأن العديد من الحالات قد لا يتم تشخيصها أو علاجها.

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