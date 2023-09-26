حادثة مؤسفة.. سقوط سيدة من أعلى لعبة ملاهي في البرازيل

انتشر مقطع فيديو صادم، يظهر لحظة سقوط امرأة من إحدى ألعاب الملاهي في أوليندا بالبرازيل.

سقطت المرأة البالغة من العمر 34 عامًا؛ عندما انفصل كرسيها على الكاروسيل في أثناء الدوران بسرعة عالية، يوم الجمعة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وبحسب ما ورد؛ أصيبت بكسور في الجسم وإصابة في الدماغ، وهي في حالة طبية خطيرة في مستشفى دا ريستوراكاو؛ بسبب صدمة شديدة في الرأس.

وبحسب صحيفة الأخبار البرازيلية بيرنامبوكو، فإن الضحية “دافين مونيز كورديرو”، مدرسة لغة إنجليزية تعيش في المنطقة الجنوبية من ريسيفي.

تُظهر المنشورات التي تمت مشاركتها على موقع X، المعروف سابقًا باسم Twitter، أن الموظفين بالملاهي جاؤوا لمساعدة السيدة فور وقوع الحادث.

ووقع الحادث بعد أن انفصل الكرسي الموجود في لعبة Wave Swinger بشكل غير متوقع، وبعد الحادث، أغلقت السلطات ومجلس المدينة الحديقة على الفور.

وقال أفراد أسرة الضحية، إن كورديرو ستخضع لإجراء عملية للسيطرة على الضغط داخل الجمجمة في وحدة العناية المركزة.

وقال ريكاردو ليما، أحد أبناء عمومة كورديرو، في مؤتمر صحفي يوم الأحد، إن الحالة السريرية للمعلمة الآن مستقرة إلى حد ما، وتتفاوض الأسرة مع الحديقة لنقلها إلى مستشفى خاص.