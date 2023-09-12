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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ما يقرب من ربع مليون جنيه.. بريطاني ينفق أمواله لاستعادة دراجاته المسروقة| صور

صدى البلد

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قصة راكب دراجات بريطاني يدعى داميان جروفز، عقب انفاقه ٨ آلاف دولار لتعقب اللصوص الذين سرقوا أربعاً من دراجاته. 

 

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وقالت الصحيفة البريطانية إنه إلى جانب الأموال، قاد سيارته قرابة 2000 كم إلى بولندا لاستعادة دراجاته المسروقة.

وكان داميان قد أصيب بالرعب عندما سرق اللصوص ٤ دراجات احترافية من دراجاته التي يستخدمها في السباقات، والتي تبلغ قيمتها 45 ألف دولار أمريكي في نيوكاسل أندر لايم، ستافوردشاير، في 25 يونيو.


ولإعادة دراجاته قام بمطاردة اللصوص عبر تعيين محقق خاص، والتحليق بطائرة بدون طيار فوق عنوان في ليستر حيث تم إخباره بوجود الدراجات.


وسلم أسماء اثنين من المشتبه بهم لشرطة ستافوردشاير، التي فشلت في التصرف لاستعادة الدراجات المسروقة. حصل داميان على أسماء الجناة بعد سؤال السكان المحليين. 

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ونشر داميان وزميلته التي تحترف ركوب الدراجات، معلومات عن السرقات على موقع إنستغرام، وحصدا مئات الآلاف من المشاهدات، قبل أن يتصل شخص على الموقع بهما مدعياً أنه يمتلك الدراجات الأربع، وتبين فيما بعد أنه محتال. 

وبعد ذلك تلقى داميان بلاغاً من أحد عشاق ركوب الدراجات بأنه شاهد الدراجات معروضة على موقع مبيعات بولندي. وبعد التواصل مع الشخص الذي بيعت له الدراجات، سافر إلى وارسو في 18 أغسطس، وعاد بدراجاته الأربع المسروقة بعد 48 ساعة.

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