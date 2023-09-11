وباء جديد ينتشر في العالم أساسه الخنازير.. العلماء يحذرون

تبين أن العديد من سلالات أنفلونزا الخنازير غير المعروفة سابقًا كانت تنتشر "دون أن يلاحظها أحد" بين الخنازير في كمبوديا لسنوات، مما يشكل خطرًا وبائيًا محتملاً.

وهذا تحذير فريق دولي من الباحثين، الذين لاحظوا أن بعض السلالات الجديدة يبدو أنها تشمل فيروسات انتقلت إلى الخنازير عن طريق البشر.





وأوضح الفريق أن الخنازير هي الوسيط الرئيسي في ظهور فيروسات الأنفلونزا واحتمال انتشارها بين الحيوانات والبشر.





توفر الخنازير بيئة مناسبة لخلط أجزاء الجينات بين مضيفي الطيور والخنازير والبشر، مما يسمح بتطور فيروسات جديدة.





ويشير الخبراء إلى أن هذا الخطر قد تفاقم بسبب الزيادة في إنتاج لحم الخنزير على مدى العقود الخمسة الماضية، مما أدى إلى زيادةحركة الحيوانات وتجارتها الدولية.





تم إجراء التحقيق من قبل عالمة الأحياء التطورية البروفيسور إيفون سو من كلية الطب بجامعة ديوك الوطنية في سنغافورة وزملاؤها.









وقال سو: "إن التطور طويل المدى للسلالات المختلفة أدى إلى إنشاء فيروسات متميزة وراثيا كانت تنتشر باستمرار بين مجموعات الخنازيردون أن يتم اكتشافها لعقود من الزمن.





"لقد كشفت دراستنا عن المشهد الجينومي الخفي والمعقد لتطور فيروس أنفلونزا الخنازير في جنوب شرق آسيا."





وأضاف أن هذه المنطقة تتميز بأنها "نقطة ساخنة لتنوع الفيروسات وخطر ظهور فيروسات جديدة".