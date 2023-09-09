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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الوريثة.. أول ظهور لـ ابنة زعيم كوريا الشمالية.. شاهد

صدى البلد

شوهد  زعيم كوريا الشماليةر كيم جونج أون مع طفلته التي نادرًا ما ترى، بينما كان الزوجان يستمتعان بيوم عائلي في بيونج يانج.

تم التقاط صور للزعيم وابنته كيم جو إي، التي يُعتقد أن عمرها حوالي 10 سنوات، وهما جالسان معًا أثناء مشاهدتهما عرضًا شبه عسكري يوم الجمعة  الموافق 8 سبتمبر قبل الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس كوريا الشمالية اليوم 9 سبتمبر.

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وشهد العرض عرض قاذفات صواريخ قطرتها شاحنات وجرارات في ساحة كيم إيل سونج، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وفي الوقت نفسه، أظهرت الصور كيم جونج أون وهو يبتسم ويتحدث مع ابنته الصغيرة أثناء حضورهما العرض من شرفة الديكتاتور المطلة على الساحة.
لا يُعرف سوى القليل عن ابنة كيم جونج أون، التي يُعتقد أن لديها أخًا أكبر وأخًا أصغر لا يُعرف جنسه.

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وشوهدت إلى جانب والدها للمرة الأولى في نوفمبر الماضي أثناء إطلاق صاروخ، وبحلول فبراير من هذا العام تم رصدها خمس مرات.

ويعتقد أن الطفل، الذي ولد في وقت ما في عام 2012 أو 2013، ربما تم اختياره بالفعل وريثًا لكيم مع تزايد ظهوره العلني رسميًا تدريجيًا.

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