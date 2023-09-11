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إلهام أبو الفتح
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منوعات

في هذه المدينة.. لاعبو كرة القدم يقضون عطلتهم السنوية

صدى البلد

توجد مدينة ساحلية موطنًا للاعبي كرة القدم المليونيرات واحدة من أفضل مناطق الجذب في العالم.

 

ساندبانكس، وهو حي شهير على ساحل بول، دورست، يحتل منذ فترة طويلة نجوم كبار، بما في ذلك هاري وجيمي ريدناب، وليام غالاغروتوني بوليس.

 

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ولكن على الرغم من أن منازلهم تعتبر منارة للتميز، إلا أن المنطقة المحلية يسهل الوصول إليها بسهولة من قبل السياح والسكان المحليين الذين يبحثون عن قضاء يوم في الخارج على الشاطئ.

في الواقع، يتمتع الشاطئ بشعبية كبيرة لدرجة أنه تم التصويت عليه مؤخرًا كواحد من أفضل الوجهات في العالم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية.

قام مستخدمو موقع TripAdvisor بوضع شاطئ Sandbanks ضمن أفضل 10 بالمائة من مناطق الجذب على المنصة.

يحتوي الشاطئ على مجموعة كبيرة من الأنشطة للزوار، الذين يمكنهم اختيار استئجار قارب والاستمتاع بجولة أو جولتين من لعبة الجولف المجنونة وتجربة الرياضات المائية مع أكاديمية الرياضات المائية.


 

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يمكن للناس أيضًا المغامرة قليلاً في الساحل بعد قضاء يوم في كومبتون أكريس وجزيرة براونسي.

 

في أواخر أغسطس، انضم Sandbanks Beach إلى مناطق الجذب في المملكة المتحدة مثل Bournemouth Beach Lodges وSmugglers Cove Adventure Golf عندما دخل أعلى المراتب.

 

ورحبت ميلي إيرل، مستشارة بورنموث وكرايستشيرش وبول وصاحبة حقيبة المجتمعات المتصلة، بالجائزة.


 


 

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