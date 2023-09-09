عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لحظات صعبة.. رجل يخرج جثامين أبنائه الثلاثة من تحت أنقاض زلزال المغرب| فيديو

صدى البلد

رصدت الكاميرات لحظات شديدة القسوة على قلب رجل خسر أطفاله تحت أنقاض الزلزل المدمر في المغرب.

ثلاثة ملائكة ملتفين داخل أغطية تخفي ملامحهم البرئية التي غطتها الأتربة والجروح، بينما يجلس بجوارهم والدهم في حالة من التيه لا يصدق ما حدث، بعد أن أخرج جثامينهم من تحت الأنقاض.

txt

إيلون ماسك يساعد روسيا في الحرب ضد أوكرانيا.. ما القصة؟

txt

الوريثة.. أول ظهور لـ ابنة زعيم كوريا الشمالية.. شاهد

بين عشية وضحاها أنهارت العائلة التي بات يكونها منذ سنوات، ظهر ذلك خلال مقطع فيديو تم تداوله على منصة x تويتر سابقًا.

كما أظهر الفيديو  المتداول الدمار الذي حل المدينة من حطام متراكم إثر الزلزال، وقد أنهالت الدعوات الداعمة للأب المكلوم على ابنائها ولأهل البلد الذي أبدل الزلزال حالهم في ثوان منذ فجراليوم.

txt

براتب خيالي.. لاعب كرة قدم شهير يبحث عن جليس تمساح

txt

فتاة تتدلى في الهواء خارج مرجيحة شاهقة الارتفاع.. هذا ما حدث لها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة فنانة شهيرة بـ نزيف حاد أثناء عملية جراحية خطيرة .. صورة

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب وإزعاج محامى الأهلى

نجم كبير في نادٍ عالمي .. فشل صفقة بديل محمد صلاح باتحاد جدة

موقف مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي| خاص

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

دبابة فرنسية تقذف أهدافًا| الأهلي يحسم صفقة المهاجم بعد طول انتظار.. وهذا أول تعليق من اللاعب

100 ألف جنيه مني للجدعان الشقيانين| أحمد العوضي : جاوبوا على السؤال دا

موضوعات متعلقة

إيلون ماسك يساعد روسيا في الحرب ضد أوكرانيا.. ما القصة؟

الوريثة.. أول ظهور لـ ابنة زعيم كوريا الشمالية.. شاهد

حمم حمراء تتساقط من السماء .. ما قصتها ؟| فيديو

اكتشاف مخلوق مرعب وجديد بـ قاع المحيط قبالة ألاسكا

براتب خيالي.. لاعب كرة قدم شهير يبحث عن جليس تمساح

فتاة تتدلى في الهواء خارج مرجيحة شاهقة الارتفاع.. هذا ما حدث لها

يمشون كالحيوانات .. عائلة كاملة تسير على أربع

ركاب طائرة يعيشون حالة من الرعب في الجو.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

بعد الزلزال المدمر.. هل أوقفت الخطوط الفرنسية رحلاتها من وإلى مطارات المغرب؟

إصابة صبي فلسطيني بجروح خطيرة في مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

حقيقة الاستغناء عن الخيالة بمنطقة الأهرامات

وفر البنزين .. سعر جيومتري C الكهربائية في مصر

مؤسسة عريقة صاحبة منهج معتدل.. رئيس النيابة الإدارية يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب|صور

الأعلى للآثار : أتوبيسات صديقة للبيئة يستقلها السياح بمنطقة الأهرامات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إنجاب مولودها الأول.. شاهد أجمل إطلالات الفنانة جوري بكر

Poor Things يحصد جائزة الأسد الذهبي من مهرجان فينيسيا |صور

5 فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

كيف تحمي نفسك من أضرار الزلازل

فيديو

اعتدى على صغار وقاصرات.. قرار قضائي عاجل ضد صيدلي مدينة نصر

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ