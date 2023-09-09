لحظات صعبة.. رجل يخرج جثامين أبنائه الثلاثة من تحت أنقاض زلزال المغرب| فيديو

رصدت الكاميرات لحظات شديدة القسوة على قلب رجل خسر أطفاله تحت أنقاض الزلزل المدمر في المغرب.

ثلاثة ملائكة ملتفين داخل أغطية تخفي ملامحهم البرئية التي غطتها الأتربة والجروح، بينما يجلس بجوارهم والدهم في حالة من التيه لا يصدق ما حدث، بعد أن أخرج جثامينهم من تحت الأنقاض.

بين عشية وضحاها أنهارت العائلة التي بات يكونها منذ سنوات، ظهر ذلك خلال مقطع فيديو تم تداوله على منصة x تويتر سابقًا.

كما أظهر الفيديو المتداول الدمار الذي حل المدينة من حطام متراكم إثر الزلزال، وقد أنهالت الدعوات الداعمة للأب المكلوم على ابنائها ولأهل البلد الذي أبدل الزلزال حالهم في ثوان منذ فجراليوم.