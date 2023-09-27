بركان ضخم على وشك الانفجار في تشيلي .. تفاصيل

أصبح البركان الأكثر نشاطا في تشيلي على وشك الانفجار، حيث بدأت السلطات في إجلاء سكان البلدات والقرى المحيطة الواقعة على بعد 8 كيلومترات من الجبل.

أصدر العلماء في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إنذارًا برتقاليًا للبركان، مع تزايد المخاوف من احتمال ثوران الجبل في أي لحظة، مما يؤدي إلى إطلاق الحمم والرماد في الهواء، وربما محو المنطقة المحيطة.

أصدرت الخدمة الوطنية للجيولوجيا والتعدين (سيرناجومين) تنبيهًا برتقاليًا بسبب النشاط الذي شهده بركان فيلاريكا في الأيام الأخيرة. البركان مميت للغاية، وقد أطلق عليه ألقاب "بيت الروح العظيمة" أو "بيت الشيطان".

وقد أبلغ العلماء عن زيادة تدريجية في الطاقة القادمة من البركان في أبحاثهم، وأوضحوا مخاوفهم في تقرير خاص، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وقد سجل الخبراء ثورانات سترومبوليان، التي تولد انبعاثات المواد الحمم البركانية في محيط الحفرة، فضلا عن الانارة والشذوذات الحرارية.

وقال فيليبي أجيليرا، مدير معهد الألفية لأبحاث المخاطر البركانية، لموقع تشيلي.اس.كوم: "المخاطر هي نفسها دائمًا. عندما يحدث ثوران، في حالة بركان فيلاريكا، فإن اللاهار* هو الشيء الأكثر أهمية".

اللاهار عبارة عن خليط ساخن أو بارد من الماء وشظايا الصخور التي تتدفق بسرعة أسفل سفوح البركان. تتحرك بسرعة تصل إلى 40 ميلاً في الساعة عبر الوديان وقنوات المجاري المائية، ويمكنها السفر لمسافة تصل إلى 50 ميلًا.

يمكن أن تكون هذه التدفقات مدمرة للغاية وغالبًا ما تكون أكثر فتكًا من تدفقات الحمم البركانية. وحذر كريستوبال مونيوز، رئيس الشبكة التشيلية للعلوم الجيولوجية، من أن الثلوج على الجبل يمكن أن تسبب لاهارات خطيرة.

وقال:"هناك الكثير من الثلوج على قمة البركان. والشيء المقلق هو أن هذه الحمم البركانية يمكن أن تذيب الثلج، وبعد ذلك، بالنظر إلى جغرافية البركان وتضاريسه، يمكن أن يتساقط كل هذا الثلج على شكل انهيار جليدي، والذي يعرف في علم البراكين باسم لاهار".

يتمتع بركان فيلاريكا بتاريخ طويل من الانفجارات. حدثت أخطر البراكين في أعوام 1948 و1963 و1964 و1971 و1985. ويعتبر اليوم أخطر بركان في البلاد، ويحتل المرتبة الأولى في تصنيف المخاطر النوعية للبراكين النشطة في تشيلي.